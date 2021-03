Lidl : Une nouvelle montre connectée débarque cette semaine

Quelques mois après avoir commercialisé une montre connectée qui avait peu convaincu les clients, l’enseigne de hard discount Lidl persévère et propose un nouveau modèle plus performant.

Compatible avec Android (Samsung) et iOS (Apple), la «Silvercrest Move» sera mise en vente ce jeudi 11 mars dans tous les magasins Lidl de l’Hexagone au prix de 64,99 euros.

Doté d’un GPS et d’un cardiofréquencemètre, permettant de mesurer la fréquence des battements du cœur, l’objet connecté à l’écran tactile et circulaire calcule également le nombre de pas, de calories brulées, et affiche de nombreuses informations.

Outre l’heure et la date, les utilisateurs pourront consulter la météo, recevoir les notifications des appels, des messages, de l’agenda, ou encore des réseaux sociaux. Une fonction de rappel pour la prise de médicament ainsi qu’un outil d'analyse du sommeil ont également été intégrés.

45 jours d'autonomie

Autre caractéristique de cette montre de couleur noire au look sportif : elle est certifiée IP68. Autrement dit, le modèle, muni d’un bracelet en silicone ajustable, est résistant à la poussière et à l'eau. Plus précisément, il peut résister à une immersion de 30 minutes à 2 mètres de profondeur.

Enfin, grâce à sa batterie lithium-polymère, la Silvercrest Move offre une autonomie pouvant atteindre «45 jours», promet le géant allemand de la grande distribution. A noter que la montre sera vendue en «quantités limitées», met en garde le groupe. Au total, seuls 14.000 exemplaires seront commercialisés le jour J.