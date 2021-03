Marseille : des arrêts de bus à la demande pour la journée des droits des femmes

À l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ce lundi 8 mars, la Métropole Aix-Marseille-Provence lance des arrêts à la demande sur plusieurs lignes de bus de l'agglomération.

A ce stade, il s'agit d'une expérimentation qui doit se faire en soirée.

Concrètement, à partir de 21 heures ou 22 heures, selon les lignes, il sera possible de demander au conducteur du bus de «descendre entre deux arrêts pour se rendre au plus près de sa destination, en toute sécurité», indique la Métropole dans un communiqué.

«Renforcer la sécurité et la confiance des voyageurs»

A l'appui de cette décision, les autorités locales expliquent que plusieurs études ont montré que «le sentiment d’insécurité des femmes qui utilisent les transports collectifs est plus important et constitue un frein à leur mobilité».

Pour pallier ces dangers, l'arrêt à la demande la nuit permet de renforcer la sécurité et la confiance des voyageurs dans les transports en commun, en réduisant ainsi le temps de parcours à pied entre le point d'arrêt et la destination finale.

Par ailleurs, si cette expérimentation est lancée à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, «ce nouveau dispositif s’adresse à tous» précise la métropole.

Une pratique qui s'étend en France

Il est à noter, enfin, que cette pratique des arrêts de bus à la demande n'a cessé de s'étendre au cours des dernières années en France.

En 2019, après avoir expérimenté la nuit ce dispositif sur onze lignes de bus, la région Ile-de-France avait annoncé qu'elle l'étendrait à cinquante lignes supplémentaires afin de lutter contre le harcèlement des femmes dans les transports en commun.

Et, en octobre dernier, un décret a été publié pour faciliter davantage encore la mise en place d'un tel système dans tout l'Hexagone.

