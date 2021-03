Paris : Anne Hidalgo demande «d'adapter» le couvre-feu, «trop tôt» à 18h

«A 18h, on est en milieu d'après-midi à Paris». Anne Hidalgo a demandé ce lundi 8 mars «d'adapter» l'horaire du couvre-feu, qui entre en vigueur «beaucoup trop tôt» compte tenu des modes de vie des habitants de région parisienne.

«Quand on regarde les horaires, à 18h, ce n'est pas le moment où on a complètement fini sa journée de travail», a plaidé la maire de Paris, sur France Inter. Selon elle, à ce moment de la journée, «beaucoup de gens prennent les transports en commun, les parents vont récupérer leurs enfants à l'école ou en crèche».

En bref, selon Anne Hidalgo, la journée type à Paris «commence un peu plus tard le matin et finit un peu plus tard le soir» que dans le reste du pays. Quand on regarde les chiffres de fréquentation quotidiens des transports en région parisienne, il apparaît en effet que l'heure de pointe se situe précisément à 18h, ici à La Défense le 5 mars 2021 :

D'ailleurs, la RATP maintient son offre de transport jusqu'à 19h30, avant de la réduire. Même analyse d'après les données de l'Observatoire de la mobilité en Ile-de-France (OMNIL), qui remontent à 2016 mais concernent toute l'Ile-de-France :

Alors, à quelle heure le couvre-feu devrait-il débuter ? Anne Hidalgo a souligné qu'elle n'avait «pas d'horaire à proposer», mais «qu'il faut toujours partir des réalités».

Et pas question pour la socialiste de jouer la capitale contre l'Ile-de-France. Selon elle, un changement de l'heure de couvre-feu ne devrait «pas cibler que Paris» mais prendre en compte «le bassin de vie et d'emploi», plutôt à l'échelle de «la métropole».

Dans tous les cas, les décisions concernant le coronavirus dépendent du gouvernement et de la préfecture de police de Paris, qui gère la lutte contre l'épidémie pour la capitale et les départements limitrophes.

Après la récente polémique sur l'hypothèse d'un confinement de 3 semaines à Paris, Anne Hidalgo s'est montrée prudente : «Il faut être très humble pour piloter la lutte contre une telle épidémie hors norme, la position des décideurs n'est pas simple».