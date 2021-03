Vaccinodromes : la France prête à revoir sa position ?

La France à l'aube d'un tournant ? Deux mois après le début du lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus, et après les opérations de vaccination de masse opérées ce week-end, le gouvernement n'écarterait plus l'idée d'ouvrir davantage de vaccinodromes.

Ce sont souvent des hangars, halls d'exposition, gymnases ou encore salles des fêtes reconvertis en temples géants de la vaccination.

Alors qu'il en a existé jusqu'à 300 en Israël et environ 440 en Allemagne, la France, elle, avait jusqu'à présent rechigné à suivre cette voie, de peur, notamment, de voir se répéter l'échec de la campagne vaccinale de 2009 contre la grippe H1N1.

A l'époque en effet, seulement 5,35 millions de Français s’étaient présentés pour une vaccination. Un échec cuisant et retentissant, largement relayé par des images de hangars vides. Une opération qui avait laissé des traces sur les finances publiques, de l'ordre d'environ 1,5 milliard d’euros.

Résultat, une décennie plus tard, à l'heure du coronavirus, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a opté pour une approche plus prudente, en préférant multiplier partout sur le territoire de petits et moyens centres de vaccination.

Le mot reste tabou, l'idée fait son chemin

Mais, ce week-end, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a connu un coup d'accélérateur remarqué.

Des opérations de vaccination de masse ont ainsi été lancées dans la vingtaine de départements où le Covid-19 circule le plus activement. «Déjà ce samedi à 17 h 30, 220.000 français ont été vaccinés, plus du double de samedi dernier. On continue demain !», s'est d'ailleurs félicité Olivier Véran, ce samedi 6 mars sur Twitter.

Week-end de mobilisation pour la vaccination dans tout le pays. Medecins, soignants, pompiers, élus et personnels des collectivités : tout le monde sur le pont.



Et déjà ce samedi à 17h30, 220 000 français ont été vaccinés, plus du double de samedi dernier. On continue demain ! pic.twitter.com/F0EtMo0zTa — Olivier Véran (@olivierveran) March 6, 2021

Dans ce contexte, la création de grands centres pouvant pratiquer massivement des injections est une option qui semble bien revenir au centre de la stratégie vaccinale. Cela de façon à pouvoir absorber le flux important de doses attendu à partir d’avril et augmenter du même coup la cadence.

Pour rappel, lors de sa désormais traditionnelle conférence de presse, le Premier ministre, Jean Castex, avait la semaine dernière fixé à 10 millions le nombre de premières injections souhaitées à la mi-avril et à 20 millions pour le mois suivant.

Pour autant, pour atteindre cet objectif, le mot «vaccinodrome» n'est toujours pas prononcé en haut-lieu, du moins tout juste du bout des lèvres. En effet, si le gouvernement reconnaît étudier la possibilité de créer de grands lieux dédiés à la vaccination anti-Covid, comme le rapporte le Journal du Dimanche, Matignon préfère toujours parler de «centres de vaccination éphémères». La raison ? Le recours aux généralistes et pharmaciens reste à ce stade toujours privilégié, mais les craintes sont vives sur le fait qu'ils pourraient vite se retrouver débordés.

En attendant, toujours dans le JDD, le coordinateur de la campagne de vaccination, Alain Fischer, explique qu'une «réflexion est en cours […] autour du nombre de centres de vaccination, mais aussi de leur taille».

Alors qu’en janvier dernier, Olivier Véran avait déclaré ne pas être en faveur de «grands stades dans lesquels des milliers de personnes viendraient faire la queue en plein hiver», la petite phrase du professeur Fischer ne passe quoi qu'il en soit pas inaperçue. Du côté du gouvernement, elle pourrait être en effet annonciatrice d'un revirement. Peut-être de taille, lui aussi.