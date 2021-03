60 chats dans 13m2 : la présidente d’un refuge jugée pour maltraitance

La Cour d’Appel d’Aix en Provence jugera aujourd'hui la responsable de «Cats Paradise», un refuge à Biot (Alpes-Maritimes) dans lequel s’entassaient jusqu’à 60 chats dans 13m2 et où plusieurs cadavres en décomposition avaient été découverts, en 2018.

En avril 2019, elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Grasse à 16 mois de prison dont 6 avec sursis. Joëlle M, la présidente de l’Association «Cats Paradise», sera à nouveau à la barre d’une salle d’audience. Cette fois-ci, c’est la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui se penchera sur l’affaire cet après-midi.

Elle a été saisie par l’Association Stéphane Lamart et d’autres structures parties civiles lors du premier procès et qui n’avaient obtenu qu’un euro symbolique au titre des dommages et intérêts. «Ce qui n’est pas acceptable pour notre association car cela ne représente même pas le prix d’un timbre ou d’un pain au chocolat aujourd’hui. Le préjudice doit être réparé pour son intégralité et pas uniquement dans son seul principe, ce qui est contraire à l’euro symbolique qui n’a aucune vertu. De part cet appel, nous espérons que la justice ne sous-estimera plus la vie d’un animal.»

Des félins morts de faim et de soif

L’affaire a de quoi saisir d’effroi les amis des bêtes. En novembre 2018, plusieurs militants animaliers accompagnés d’un huissier et de gendarmes étaient entrés dans les locaux de l’association «Cats Paradise», à Biot, dans les Alpes-Maritimes. En poussant la porte de la maison de laquelle la présidente avait été expulsée, ce n’est pas un paradis mais plutôt un enfer qu’ils avaient découvert. Ils y avaient trouvé une odeur pestilentielle et une vision d’horreur : une soixantaine de félins amaigris et livrés à eux-mêmes au milieu des excréments. Ils avaient été abandonnés.

Des dépouilles dans un état de décomposition très avancée avaient même été retrouvées. Selon les expertises, les animaux atteints de plusieurs maladies comme le coryza ou la teigne étaient morts de faim et de soif.

Des contrôles trop rares

«Dans les affaires de cruauté contre les animaux et de maltraitance, la justice peut infliger des peines financières pouvant aller jusqu’à 30.000 euros, rappelle Stéphane Lamart, dont l’association reconnue d’utilité publique compte une douzaine de salariés. Il est temps que les magistrats se montrent beaucoup plus fermes contre les auteurs de faits de ce type. D’une juridiction à une autre, les jugements sont très différents».

Pour ce défenseur de la cause animale, il est également temps de faire le ménage parmi les associations. «Les contrôles vétérinaires, sont trop rares, estime-t-il. Ils sont effectués tous les deux ans au mieux. Je suis favorable à l’instauration de formations et d’habilitations pour les membres de structures de protection des bêtes».