Incendie mortel du Cuba Libre en 2016 : les gérants libérés un an après avoir été condamnés

Quatorze personnes avaient péri dans cet incendie dans la nuit du 5 au 6 août 2016. Les gérants du bar «Cuba Libre» à Rouen (Seine-Maritime), qui en 2019 avaient été condamnés à trois ans de prison ferme après le drame, sont sortis de prison en janvier dernier.

L'information est rapportée ce mardi 9 mars par France Bleu Normandie et France Info.

Le 22 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Rouen avait condamné Nacer et Amirouche B., les deux frères gérants du bar rouennais, à cinq ans de prison dont trois ans ferme, pour «homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence».

Les deux hommes étaient incarcérés à la maison d'arrêt du Havre depuis la fin 2019, indique France Info.

En janvier 2021, ils ont fait une demande de libération conditionnelle comme la loi les y autorise. C'est ainsi qu'ils ont été libérés un an et deux mois après leur condamnation.

«Nous on n'a plus nos enfants, plus de vie»

France Info précise que la demande des deux frères a été acceptée notamment parce que les deux hommes ont trouvé du travail et qu'ils ont commencé à indemniser les parties civiles.

Le parquet du Havre a toutefois fait appel de cette décision, considérant leur libération prématurée.

La décision du juge de l'application des peines a été confirmée le 25 février par la cour d'appel de Rouen.

Les gérants du bar Cuba Libre à #Rouen sont libres. Ils ont bénéficié d'une libération anticipée. https://t.co/ZiEfpwtdAX — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) March 9, 2021

«Elle a jugé que les frères B. remplissaient toutes les conditions», explique le procureur général près la cour d'appel de Rouen, cité par la radio publique. Les deux hommes porteront un bracelet électronique.

Reste que cette décision passe mal auprès des familles des victimes, qui estimaient déjà la première sentence, pourtant peine maximale, insuffisante.

«Je ne peux pas l'admettre», a ainsi déclaré à France Bleu Normandie Johnny Autin, qui a perdu sa fille Mégane dans l'incendie.

«Ils sont libres, une fois qu'ils ont fini leur travail ils sont chez eux avec leur famille, et nous on n'a plus nos enfants, plus de vie», témoigne-t-il.

La majorité des victimes étaient âgées de 18 à 25 ans