L'édito de Guillaume Bigot : «Une justice à deux vitesses»

L'éditorialiste Guillaume Bigot revient ce mardi sur la condamnation de Nicolas Sarkozy à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des «écoutes».

Je ne pense pas que l’exemplarité de la condamnation de Nicolas Sarkozy envoie un signal de fermeté aux délinquants. L’ancien président a écopé de 3 ans de prison, dont un ferme, pour un trafic d’influence supposé tandis qu’un journaliste a été massacré à Reims par un étranger multirécidiviste.

La superposition de la condamnation Sarkozy et de la non expulsion d’un jeune Algérien, condamné huit fois, semble indiquer qu’il y a une justice à deux vitesses.

La réforme Dupont Moretti n’est pas du tout destinée à modifier cette situation. Cette réforme minimaliste ne durcit pas les peines mais prévoit simplement et c’est une bonne chose qu’elle ne soit plus automatiquement réduite.

Il y a une justice pour les gens d’en haut, une justice obnubilée par des querelles corporatistes (juges contre politiques, avocats contre magistrats), des querelles politiques (gauche contre droite) voire des règlements de comptes personnels.

Cette justice dispose de moyens techniques, humains et financiers. Les justiciables qui sont poursuivis par le Parquet national financier ont, eux aussi, les moyens financiers, médiatiques et intellectuels de leur défense. Dans cette France d’en haut, les droits de l’homme font l’objet d’une sur protection telle que la CEDH va sûrement donner raison à l’ancien président (en tant que justiciable pas en tant que chef d’État).

Il y a aussi, une justice de la France d’en bas. Avec zéro moyen et un laxisme hallucinant. Le premier des droits de l’homme (celui de vivre en paix) est quotidiennement bafoué.

Bref, il y a quelque chose de pourri au royaume de la magistrature. On a l’impression d’une parfaite contradiction entre l’excès de zèle face aux délinquants en col blancs et l’excès de laxisme face à la criminalité en col bleu.

On peut même se demander si la justice actuelle n’est pas l’exact opposé de celle décrite par la Fontaine dans les Animaux malades de la Peste : «Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Apparemment, aujourd’hui, c’est l’inverse. Plus on est puissant et plus on risque d’être condamné et plus on est misérable et plus on a de chances d’être acquitté.

Le paradoxe n’est qu’apparent. Derrière la mauvaise conscience sociale qui anime les magistrats dans les deux cas, il y a la démonétisation de l’ordre public, de l’ordre social, bref de l’intérêt général au profit de l’intérêt individuel.

Qu’ils jugent les petits ou les grands, les magistrats se servent de la même boussole : le primat absolu de l’intérêt individuel érigé très au-dessus de la République.