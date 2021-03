Quel est ce nouveau jeu dangereux dans les cours d’école qui inquiète ?

Cordes à sauter, ballons, toboggans... Si les jeux à disposition des enfants ne manquent pas dans les cours d’école, certains qu’ils inventent eux-mêmes peuvent s’avérer particulièrement dangereux.

Il en est ainsi de celui où plusieurs écoliers encerclent un camarade pour le bousculer et se le renvoyer, en plaçant leur bras en croix sur leur torse. L’enfant du centre est parfois prêt, mais quelque fois aussi pris par surprise. Et c’est là que ce «jeu» peut devenir dangereux.

Si la bousculade arrive par derrière sans s’y attendre, attention au coup du lapin. Mais gare également à la chute. C’est ce qui est arrivé récemment à un garçon de 10 ans, en Ile-de-France, raconte RTL. Poussé violemment, il a percuté une barrière en métal en tombant, au niveau du cou. La douleur était là, mais pas très grande. Plusieurs jours plus tard, il a cette fois été victime du fameux coup du lapin.

Informer parents et enfants

Quelques journées ont passé et l’enfant a soudainement éprouvé des difficultés à parler, à trouver ses mots en classe. Une première alerte, suivie d’une deuxième, lorsqu’il a été victime d’une paralysie sur la moitié du visage. Il a alors passé une IRM, révélant un AVC (accident vasculaire cérébral), très rare à un tel âge. Les radiologues se sont aperçus qu’il s'était fait une dissection de l’artère carotide, lors de sa chute sur la barrière. Un caillot de sang s’était alors formé et des petits morceaux avaient fini par s’en détacher, pour circuler jusqu’au cerveau.

Après plusieurs jours d’hospitalisation, le jeune garçon va mieux et a pu retourner à l’école. Sous anti-coagulant, il doit cependant se protéger et ne peut donc plus jouer avec ses camarades pour le moment. Ses parents ont demandé d’alerter les enfants et les parents sur les risques que peuvent représenter certains «jeux».