Covid-19 : le reconfinement en Ile-de France au menu du conseil de défense ce matin

Ce mercredi matin, comme chaque semaine, un conseil de défense sanitaire doit se tenir. A l'ordre du jour, un point sur la situation de l'épidémie de coronavirus sur l'ensemble du territoire, et plus particulièrement en Ile-de-France.

La région parisienne est en effet la plus préoccupante parmi les territoires placés en «surveillance renforcée» par le gouvernement. Selon les données de l'Agence régionale de santé (ARS), le taux d'incidence y est de 346 nouveaux cas pour 100.000 habitants dans la semaine du 27 février au 5 mars, contre 329 pour la semaine précédente. Et il dépasse même les 400 pour la Seine-Saint-Denis (433) et le Val-de-Marne (406).

Or, dans sa conférence de presse du 4 mars dernier, Jean Castex avait mis en avant le taux d'incidence supérieur à 400 dans la décision du gouvernement de reconfiner le Pas-de-Calais le week-end. Les chiffres de l'Ile-de-France pourraient donc pencher dans la balance avant toute nouvelle mesure, potentiellement annoncée demain lors d'un nouveau point du Premier ministre.

Hier, l'ARS a en outre annoncé que le seuil des 1.000 patients Covid en réanimation avait été franchi (1.018) en Ile-de-France, une première depuis le 18 novembre dernier.

Il y a une envolée des réanimations sur la tranche 60-79 ans en Île-de-France. Hausse rapide sur les 40-59 ans aussi, qui atteint un niveau record depuis le printemps 2020. pic.twitter.com/g62LPeNoYf — GRZ - CovidTracker (@GuillaumeRozier) March 9, 2021

Malgré cette situation qui s'aggrave, un confinement le week-end reste redouté par les Franciliens, comme par les responsables politiques locaux. Anne Hidalgo a d'ores et déjà annoncé son opposition à la mesure, proposant plusieurs alternatives pour éviter d'y arriver.

Mais si l'Ile-de-France sera particulièrement scrutée lors de ce Conseil de défense, la situation des autres territoires à risques. Les services de réanimation sont notamment particulièrement chargés dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.