McFly & Carlito : qu’est-ce que le concours d’anecdotes auquel va participer Emmanuel Macron ?

L'arrivée massive du gouvernement sur les réseaux sociaux aux côtés d'influenceurs continue. Emmanuel Macron participera bel et bien au «concours d'anecdotes» avec Mcfly et Carlito, suite à la publication de leur chanson sur les gestes barrières. Le président s'était engagé à participer à l'émission si la vidéo en question dépassait les 10 millions de vues.

Le «concours d'anecdotes» est un format classique et très populaire de la chaîne de Mcfly et Carlito. La vidéo la plus vue utilisant ce concept dépasse les 14 millions de vues. Le duo affronte un ou plusieurs invités dans un duel pendant lequel ils racontent des histoires personnelles à tour de rôle. Ces anecdotes peuvent être vraies ou fausses, et c'est aux concurrents de le déterminer. Parmi les concurrents passés, l'on peut retrouver Eric et Ramzy, David Guetta, Bigflo et Oli ou encore Gad Elmaleh.

Les histoires racontées sont souvent très originales, honteuses ou spectaculaires, ce qui rend forcément plus difficile le fait de démêler le vrai du faux. L'on peut par exemple citer David Guetta, qui raconte être passé tout près de travailler avec Madonna pour un album, mais son signe astrologique aurait déplu à la star américaine et mis fin au projet.

Une fois les différentes anecdotes racontées, les points sont comptés, et un gage est souvent donné aux perdants. Le duo a par exemple gagné le droit de faire de la figuration dans des films réalisés par certains de leurs invités. Reste à savoir si cette idée sera poursuivie avec le président de la République, et quels seront les gages risqués par Emmanuel Macron et les vidéastes.