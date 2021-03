Nice : le nombre de SDF a doublé en un an

D'après un recensement mené le 21 février dernier par 130 bénévoles de 16 associations caritatives et humanitaires, la moitié des personnes vivant actuellement dans la rue avaient un toit il y a encore moins d’un an.

Selon le Secours Populaire Français, Solidarité 06, la Fondation de Nice, les Restos du Cœur et plusieurs autres structures associatives, 324 personnes vivent dans la rue, dans la capitale azuréenne. Cela représente près d’un habitant sur 1000.

Deux phénomènes semblent expliquer l’augmentation du nombre de sans domiciles fixes à Nice : la tempête Alex qui a plongé dans la précarité des habitants des vallées qui ont vu leur logement ou leur outil de travail emportés par les rivières en crue et la crise sanitaire qui a fait perdre leur emploi à de nombreuses personnes. «Nous craignons que ce phénomène ne s’aggrave encore dans les semaines à venir, prévient Jean Stellittano, le Secrétaire général du Secours Populaire Français dans les Alpes-Maritimes. D’ici au mois de juin, de nombreuses entreprises en difficulté vont déposer le bilan. Dans les familles, des conflits vont continuer à éclater, avec des violences conjugales. Cela va pousser certaines personnes à quitter le logement familial». Actuellement, dans la capitale azuréenne, l’État et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) abritent un millier de personnes dans des chambres d’hôtel.

Un reste à vivre d’1,85 euro en moyenne

Pour Jean Stellittano, «Nice est la quatrième ville la plus pauvre de France. Au niveau national, le reste à vivre quotidien des bénéficiaires inscrits dans nos fichiers est en moyenne de 4,30 euros. Ici, il n’est que de 1,85 euro. À Nice, les pauvres sont donc plus pauvres qu’ailleurs. C’est principalement dû aux prix des loyers et de l’immobilier en général». L’immense majorité des SDF niçois sont des hommes (85%) âgés de 24 à 55 ans. La moitié d’entre eu n’a pas vu un médecin depuis plus de six mois.

Enfin, un peu plus de 6 SDF sur 10 ne vivent sans aucune ressource alors qu’ils pourraient prétendre à des aides ou à des revenus sociaux tels que le RSA. Face à ce phénomène, le Secours Populaire plaide pour le déploiement d’assistantes sociales mobiles.