A Nice, les habitants vent debout contre un nouveau week-end confiné

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé ce mercredi après-midi que les mesures restrictives en vigueur le samedi et le dimanche depuis deux semaines dans 63 communes des Alpes-Maritimes seront prolongées afin de contenir la propagation du Covid-19 dans ce département.

Ils ne s’y attendaient pas. Les habitants de la capitale azuréenne ont accueilli avec stupéfaction et colère l’annonce d'un troisième confinement le week-end prochain, comme les milliers d’Azuréens vivant sur une large bande littorale, entre Menton et Théoule-sur-Mer. « C’est une blague?, s’interrogeait Marion, 32 ans. Je pensais qu’on en avait fini avec cette histoire. J’ai lu dans la presse que le nombre de contaminations avaient baissé. On parlait même d’assouplissement des règles. Je ne comprends plus rien ». Mais avec un taux d’incidence de 484 cas pour 100 000 habitants (selon le dernier point de situation quotidien de l’ARS PACA mis en ligne ce jour), l’épidémie de Covid-19 reste particulièrement inquiétante dans ce département. D’autres, comme Raoul, étaient plutôt défaitistes. « Je m’y attendait, explique ce Niçois de 52 ans. Je n’ai jamais imaginé une seconde que le fait de passer deux week-ends chez soi pouvait enrayer l’épidémie. Le confinement local est inutile. Les gens ne font que reporter les sorties qu’ils avaient prévues. Au final, les gens continuent de se voir, souvent sans masque. Pour moi, cette mesure est à l’image de toute la politique que mène le Gouvernement depuis le début de la pandémie, il y a un an : liberticide et inefficace ».

115 malades en réanimation

Malgré la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 5000 m2, l’obligation du port du masque dans toutes les zones densément peuplées, le couvre-feu à 18h et les deux week-ends de confinement, la pression hospitalière reste très forte dans les Alpes-Maritimes. En effet, 115 malades sont toujours hospitalisés dans les services de réanimation. Et la vaste campagne de vaccination massive organisée le week-end dernier (durant laquelle 12.980 habitants de la Métropole Nice-Côte d’Azur ont reçu une injection de sérum Pfizer ou AstraZeneca) n’a pas réglé tous les problèmes. Ce qui agace beaucoup de Niçois. «Ces conditions de vie commencent à être très dures à supporter, expliquait Jean-Daniel, 43 ans. D’autant que Paris vient d’échapper à un confinement, alors qu’il y a beaucoup de contaminations là-bas. Ce n’est pas juste. Tous les Français ne sont pas traités de la même manière».

«Poursuivre l'accélération de la vaccination»

Le maire de Nice Christian Estrosi dit « prendre acte de la décision du gouvernement (…) même si ce n’était pas (m)a recommandation. Je consulterai dès ce soir le Conseil scientifique de la ville de Nice pour recueillir son avis sur des mesures permettant de favoriser des activités d’oxygénation pendant ce week-end. Je demande au préfet la possibilité de prolonger d'une heure à trois heures les sorties autorisées pour pratiquer une activité physique. J’ai demandé à Olivier Véran de poursuivre l’accélération de la campagne de vaccination sur le modèle du week-end dernier ».

Quatorze malades sont morts du Covid-19, au cours des dernières 24 heures, dans les Alpes-Maritimes.