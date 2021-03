Occupation des réanimations : pourquoi la situation est préoccupante en Ile-de-France

Alors que la barre du millier de malades en réanimation est désormais franchie en Ile-de-France, la tension dans ces services de soins critiques est particulièrement inquiétante.

Sur les réseaux sociaux, certains Internautes s'interrogent en comparant le «petit» nombre de patients en réanimation face aux 12 millions de personnes qui vivent en région parisienne.

Mais c'est sans compter le principal problème : l'asphyxie de ces services. Au mardi 9 mars au soir, on recensait 1.018 personnes hospitalisées en réanimation. Or, la région compte environ 1.100 lits, qui sont donc occupés à plus de 90 %.

De nombreux autres patients hors-covid

Ce qui signifie que les malades Covid ne laissent presque plus de place pour les autres patients. En temps normal, les services de réanimation sont en effet censés accueillir de nombreuses autres personnes, après une opération lourde ou lorsqu'elles sont dans des états graves et instables.

Le danger est donc qu'une victime de crise cardiaque, d'infection grave, d'accident de la route ou encore d'AVC ne puisse pas être soignée, faute de places disponibles. «Demain, si un adolescent de 16 ans se blesse gravement en scooter, il risquerait de ne pas être pris en charge», résume une médecin jointe par Cnews.

Pour tenter de se redonner une petite marge de manoeuvre, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a donc ordonné depuis lundi aux hôpitaux franciliens de déprogrammer 40 % de leurs opérations considérées comme non urgentes.

Une décision qui a pour but d'augmenter la capacité totale des réanimations en Ile-de-France, pour la faire passer de 1.100 à plus de 1.570 lits dans les prochains jours.

Des soins très lourds et pointus

Outre la question du matériel, il faut surtout «libérer des bras». Soit autant de forces vives «empruntées» à d'autres services moins mobilisés par le Covid, c'est-à-dire appeler en renfort des soignants spécialisés notamment dans l'anesthésie ou l'intubation.

Les soins très lourds prodigués en réanimation impliquent qu'un infirmer ne peut pas s'occuper de plus de 2,5 patients et un aide-soignant de 4 patients.

Lors de la deuxième vague, fin octobre, les établissements de la région s'étaient préparés à déprogrammer 60 % de leurs opérations, contre plus de 80 % lors de la première vague.

Mais reporter des opérations chirurgicales, parfois de plusieurs mois, n'est pas sans conséquence. «A terme, cela entraîne un risque de sur-hospitalisation et de sur-mortalité. Mieux vaut retirer un polype en prévention que soigner un cancer», avait souligné à Cnews le docteur Etienne Fourquet, président du Syndicat des anesthésistes-réanimateurs, en octobre dernier.

Il y aura des milliers de personnes qui périront de leurs cancers qui n'auraient pas dû en mourir Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer

Le président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, a également tiré la sonnette d'alarme mardi 9 mars : «il y aura des milliers et des milliers de personnes qui périront de leurs cancers qui n'auraient pas dû en mourir» dans «les 5-6 ans», a-t-il alerté sur Franceinfo.

D'autant qu'il semblerait que les variants du coronavirus puissent entraîner des formes plus graves de la maladie, nécessitant davantage d’hospitalisations.

Un indicateur surveillé par le gouvernement

Tous ces risques expliquent pourquoi la saturation des réanimations est l'un des critères principaux que regarde le gouvernement avant de décider d'appliquer de nouvelles restrictions.

Par exemple, dans le Pas-de-Calais et les Alpes-Maritimes, le taux d'occupation des services de soins critiques est actuellement de 142 %. Deux départements qui sont désormais confinés le week-end.

Enfin, il faut préciser que même si les réanimations tiennent le choc, environ 20 % des «simples» malades gardent des symptômes pendant plusieurs mois, avec des formes de «Covid long».