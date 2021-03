Parcoursup : les lycéens ont jusqu'à ce jeudi 23h59 pour enregistrer leurs voeux

Les heures sont désormais comptées. Les élèves de terminale et étudiants en réorientation ont jusqu’à ce jeudi 11 mars à 23h59 pour enregistrer leurs vœux sur Parcoursup. La plate-forme permettant la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur était ouverte depuis le 20 janvier dernier.

Au total, plus de 17.000 formations sont accessibles cette année, contre 13.500 lors de son lancement en 2018. Parcoursup s'ouvre notamment à Sciences Po Paris ou encore au concours commun des écoles nationales vétérinaires.

Parmi les autres changements notables apportés à la version 2021 de la plate-forme, figure surtout la prise en compte des notes obtenues au baccalauréat. En effet, auparavant, seulement le dossier scolaire et les notes du contrôle continu étaient pris en ligne de compte pour l’affectation des élèves. Toutefois, dans la mesure où ce n’est plus en juin mais mi-mars que commencent les premiers examens, les établissements supérieurs regarderont les notes obtenues aux épreuves de spécialité.

Jusqu'à dix voeux à formuler

Pour espérer pouvoir poursuivre leur études dans l'enseignement supérieur, les candidats peuvent formuler jusqu'à dix voeux. Toutefois, pour certaines formations (BTS, classes prépas notamment), ils auront la possibilité de faire un «voeu multiple». En clair, cette fonction permet de postuler en un voeu à plusieurs cursus similaires, chacun comptant pour un «sous-voeu».

A noter que lorsque cette option est offerte, elle est limitée à dix sous-voeux par voeu multiple, avec un maximum de 20 sous-voeux au total. Lorsque les choix sont faits, les dossiers vont être ensuite classés suivant des critères de sélection prédéterminés tenant compte, par exemple, des bulletins de notes de première et de terminale, du coefficient attribué à certaines matières, etc.

A l'approche du 11 mars, dernier jour pour formuler vos vœux, le numéro vert #Parcoursup restera accessible demain, samedi 6 mars, de 10h à 16h.





Par ailleurs, certaines formations organisent, en sus, des concours ou des entretiens. Avec la crise du coronavirus, c'est justement sur Parcoursup que les candidats seront informés des éventuelles adaptations si la situation sanitaire venait à se dégrader.

En théorie, passé la date du 11 mars, les candidats ne pourront plus ajouter de nouveaux vœux ou sous-vœux à leur liste. Il sera néanmoins toujours possible de formuler des vœux dans des formations en apprentissage, car la plupart d’entre elles n’ont pas fixé de date limite et accueillent les candidatures tout au long de la procédure.

Les candidatures peuvent être complétées jusqu'au 8 avril

Dans le même esprit, si dans l'absolu les candidats ont jusqu'à aujourd'hui dernière limite pour formuler leurs voeux, il leur sera encore possible de compléter leurs candidatures avec les pièces exigées (avec un projet de formation détaillée ou un CV par exemple) s'ils ne l'ont pas encore fait entre-temps, et cela jusqu'au jeudi 8 avril.

Le moment fatidique arrive, lui, le 27 mai. C'est en effet à partir de ce jour-là, qui lui aussi tombe d'ailleurs un jeudi, que le candidat va commencer à obtenir des réponses aux formations demandées. Celles-ci seront : «oui», «non» ou «oui – en attente» pour les formations sélectives.

Pour les licences, PPPE (Parcours préparatoire au professorat des écoles) et PASS (Parcours accès santé spécifique), elles seront libellées : «oui», «oui – en attente» ou «oui si» (candidat accepté sous réserve qu’il suive un parcours de remédiation, c'est-à-dire un parcours lui permettant de pallier des lacunes d'apprentissage).

Cette phase s’achève le 16 juillet. En 2020, ce sont 949.935 candidats, dont 626.524 bacheliers, qui s'étaient inscrits sur la plate-forme en phase principale, lesquels avaient confirmé plus de 10 millions de voeux.