Sommeil : pourquoi certaines personnes se réveillent-elles toutes les nuits à la même heure ?

Tels des coucous mal réglés, il arrive que certaines personnes se réveillent toutes les nuits à la même heure. Mais à quoi ce phénomène de réveil nocturne est-il dû ? Et que faire lorsqu'on y est confronté ?

Le réseau Morphée, association regroupant des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des troubles du sommeil, s'est penché sur le sujet.

Et pour cause : se réveiller, une voire plusieurs fois par nuit, souvent à la même heure, n'est pas sans conséquence sur la santé surtout si le phénomène perdure dans le temps.

DES MICROs-RÉVEILS LE PLUS SOUVENT INOFENSIFS...

Mais en réalité, il faut tout de même préciser qu'il est normal au cours de la nuit d'avoir plusieurs micros-réveils. Les médecins estiment ainsi leur nombre entre cinq et sept en moyenne, chacun se produisant entre les cycles du sommeil.

Concrètement, ce genre de réveil est sans danger dans la mesure où ils sont tellement rapides qu'ils sont suivis quasi-systématiquement d'un endormissement. De ce fait, on ne s'en souvient même plus le lendemain matin.

En revanche, il est vrai que, parfois, certains réveils nocturnes se font à chaque fois à heure fixe, et ce sont ceux-là qui doivent alerter. Dans ce cas de figure, le corps s'en souvient et le dormeur se réveille. Ces réveils à heure fixe viennent ainsi perturber les cycles du sommeil et mettre à rude épreuve l'organisme, le déréglant.

...MAIS CERTAINS DOIVENT AMENER À CONSULTER

Le corps étant une mécanique extrêmement bien faite, il faut prendre ce phénomène comme un vrai signal d'alerte.

Se réveiller systématiquement la nuit à la même heure peut ainsi cacher certaines maladies. Ce peut être une apnée du sommeil, c'est-à-dire un trouble respiratoire du sommeil qui se caractérise par des pauses respiratoires de dix à trente secondes, voire plus, pouvant se répéter plus de 10 fois par heure. En manquant d'air, le corps se met en alerte et le dormeur se réveille.

Dans d'autres cas, ce peut être le signe d'une mauvaise hygiène de vie parfois causée simplement après un repas pris trop tardivement le soir et mal digéré.

Le fait de passer plusieurs heures sur les écrans avant de s'endormir ou un manque d'activité physique, ainsi que des ruminations liées au stress peuvent aussi être impliqués.

Quelle que soit la raison, se réveiller pendant la nuit à la même heure doit donc amener à consulter dès que possible son médecin traitant. D'une part, pour identifier précisément la source du trouble et, d'autre part, pour mettre en place le meilleur traitement.

Le réseau Morphée rappelle enfin que certains gestes et habitudes peuvent significativement faire gagner en qualité de sommeil.

On veillera, notamment, à éviter tous les excitants type café, thé, vitamine C, soda etc. De même, il est recommandé de ne pas faire de repas copieux le soir et d'éviter l’alcool au dîner.

Bien sûr, éviter les écrans avant de s'endormir est une bonne idée. En résumé, le moment du sommeil doit idéalement se préparer. La lecture, la musique, et même la télévision avec un programme adapté, constituent autant de pistes à exploiter.

Enfin, avoir un rituel du coucher (pyjama, lavage de dent...), comme dormir dans une chambre aérée, dont la température ambiante se situe entre 18 et 20 degrés, sont des voies idéales vers un bon sommeil.

A noter également que le 19 mars prochain aura lieu la journée internationale du sommeil 2021. L'occasion de faire le point sur ce trouble, mais pas seulement, et se réveiller du bon pied.