Strasbourg : un important incendie sur le site de l'entreprise OVHcloud

Ce mercredi matin, la préfecture du Bas-Rhin a annoncé que l'incendie qui s'était déclaré dans la nuit à Strasbourg sur le site de l'entreprise OVHcloud, spécialisée dans les serveurs informatiques, a été «circonscrit».

Pas moins de 101 sapeurs-pompiers et 43 véhicules ont été mobilisés pour stopper cet incendie qui s'est déclenché vers 01h00 du matin dans le quartier de Port du Rhin, à l'est de la capitale alsacienne, non loin de la frontière allemande.

«Grâce à une forte mobilisation des pompiers, le sinistre sur le site a été circonscrit», a annoncé la préfecture dans un communiqué, peu avant 7h00. Des moyens opérationnels ont également été mobilisés par les autorités allemandes.

Contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans un premier temps, la préfecture a précisé que le site, de type «data-center» n'était pas classé Seveso. De plus, malgré l'important panache de fumée, elle a indiqué qu'aucune pollution toxique n'avait été détectée. Plusieurs sites classés Seveso se trouvent en revanche dans la zone industrielle de Port du Rhin.

La préfecture a également indiqué qu'aucune victime n'avait été recensée dans l'incendie, et réclamé que les riverains «ne s'approchent pas de la zone du sinistre».

«Tout le monde est sain et sauf. Le feu a détruit SBG2. Une partie de SBG1 est détruite. Les pompiers protègent actuellement SBG3. Pas d'impact sur SBG4», a tweeté Octave Klaba, le fondateur d'OVHcloud, en désignant les différentes parties du site.