Alpes-Maritimes : «Les modalités de confinement inchangées», assure la préfecture

Ce jeudi, à la mi-journée, la préfecture des Alpes-Maritimes a fait savoir, dans un communiqué de presse, que «les modalités de confinement seront inchangées par rapport au deux précédents week-ends».

L’attestation de déplacement en vigueur demeure valable pour ce nouveau confinement partiel qui débutera ce vendredi à 18h et s'achèvera lundi matin à 6h. En outre, la campagne vaccinale va être poursuivie et amplifiée dans le département durant ce nouveau week-end de confinement grâce à une «dotation supplémentaire de vaccins Pfizer».

Au sujet du Paris-Nice, des réunions techniques entre les services de la préfecture et Amaury Sport Organisation sont en cours afin d'adapter le parcours de la course cycliste, qui devait arriver sur la Promenade des Anglais à Nice, dimanche 14 mars. «En tout état de cause, ces étapes ne pourront se dérouler qu’en dehors de la zone confinée et à huis-clos», précise la préfecture.

Des transferts de patients et des services de réanimation saturés

Dans les Alpes-Maritimes, l’épidémie de Covid-19 continue de préoccuper les autorités, puisque le taux d’incidence reste élevé (484 pour 100.000 habitants, contre 219 cas pour 100.000 habitants au niveau national). «Le taux d’occupation des services de réanimation du département est de 132,2 % et des transferts de patients vers d’autres régions ont du être réalisés», précise la préfecture.

Vendredi matin, le Préfet Bernard Gonzalez tiendra une conférence de presse pour préciser la situation sanitaire et rappeler les règles en vigueur.