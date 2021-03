Des policiers violentent une de leurs collègues et font accuser un homme interpellé

Deux policiers exerçant dans le commissariat de Vanves (Hauts-de-Seine) sont accusés d’avoir violenté une de leurs collègues avant de charger un homme placé en garde à vue.

Les deux fonctionnaires ont été mis en examen en octobre 2020 pour «faux par dépositaire de l’autorité publique et usage de faux, violence en réunion, harcèlement, injures à caractère raciste», a rapporté Le Monde.

Durant plusieurs mois, ils auraient harcelé et violenté une policière de leur service. Le point de non-retour ayant été atteint le 16 mai 2020. Ce jour-là, les deux agents fautifs ont menotté leur collègue avant de l’enfermer dans une cellule. Durant «le bizutage», la victime s’est cassée le poignet.

Un faux procès-verbal rédigé sous la menace

Le lendemain, les agents fautifs ont constaté la blessure de leur collègue et lui ont mis la pression afin de dresser un faux procès-verbal dans lequel elle accuse un civil, tout juste interpellé et placé en garde à vue. L’homme a été poursuivi pour «rébellion et violences à agent».

Mais une semaine plus tard, alors qu’elle était en incapacité temporaire de travail (ITT), la policière a confié toute la vérité au commissaire de police de Vanves. Ce dernier a prévenu ses supérieurs et le procureur de la République de Nanterre, qui a alors saisi l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Selon une source proche du dossier relayée par l'AFP, les deux agents sont placés sous contrôle judiciaire et ont interdiction de se rendre au commissariat de Vanves et d'entrer en contact avec les victimes. L'un d'eux est également interdit d'exercer.

De son côté, l'homme mis en cause dans le faux procès-verbal a été entièrement relaxé par le tribunal.