Réanimation, circulation des variants, vaccination... Ce qu’il faut retenir du point presse d’Olivier Véran

Lors de son point presse hebdomadaire sur l’évolution de l’épidémie, ce jeudi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran a confirmé les pronostics quant aux jours à venir : pas de nouvelles mesures pour le moment, mais pas non plus d’allégement des restrictions déjà en place. Les différents indicateurs ne sont cependant pas au beau fixe, et la situation sanitaire se dégrade dans plusieurs départements.

Si l’absence de Jean Castex lors de cette conférence presse présageait d’une absence de nouvelle mesure contraignante, l’intervention d’Olivier Véran était toutefois attendue, notamment sur la question de la situation épidémique des 23 départements sous surveillance renforcée. Olivier Véran a par ailleurs qualifié ce soir la situation de «tendue et inquiétante».

Situation très préoccupante en Ile-De-France, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur

Olivier Véran a exprimé ses inquiétudes quant à la situation sanitaire en Ile-de-France. Il a notamment rappelé que le taux d’incidence y dépasse 350 cas pour 100.000 habitants, et même plus de 400 cas pour 100.000 habitants dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. La tension dans les hôpitaux de la région est d’ailleurs extrêmement forte : «Toutes les 12 minutes, un Francilien entre en service de réanimation», affirme-t-il.

La pression en réanimation arrive progressivement au même niveau que lors du pic de la deuxième vague de la pandémie, et le ministre affirme que, si la tendance se poursuit, le seuil de 1.500 patients en réanimation en Ile-de-France sera atteint d’ici à la fin du mois de mars.

Diapositive du Ministère de la Santé

De même dans les départements des Hauts-de-France et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : la circulation du virus y reste très forte, même si elle tend à légèrement s’améliorer depuis la mise en place dans certaines villes d’un couvre-feu le week-end.

De manière générale, sur l’ensemble du territoire, bien que la situation soit contrastée en fonction des départements, les indicateurs se dégradent, et la France a de nouveau franchi le seuil des 4.000 malades en réanimation ce jeudi 11 mars. Les patients en soins intensifs représentent désormais 80% des capacités initiales des hôpitaux.

Les transferts de patients continuent

Si aucune nouvelle mesure restrictive n’a été annoncée ce soir, Olivier Véran a toutefois affirmer que des transferts de patients Covid des régions les plus tendues vers d’autres départements allaient se poursuivre, voire s’intensifier.

Il a notamment déclaré «Nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions, qui pourraient avoir lieu dès cette fin de semaine : on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Ile-de-France vers d'autres hôpitaux». Mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait effectivement évoqué des évacuations sanitaires à venir, sans en préciser l’ampleur.

Les variants progressent, et sont plus dangereux

La circulation des variants du coronavirus continue de progresser. Le variant britannique représente désormais 67% des personnes contaminées, tandis que les variants sud-africain et brésilien sont mieux contrôlés, et restent de l’ordre de 6% des contaminations. Les variants sont donc la norme sur le territoire, mais ce point est justement préoccupant.

Olivier Véran a confirmé les doutes qui sévissaient depuis plusieurs jours : le taux de patients qui développent une forme grave du coronavirus augmente davantage que le nombre de nouveaux cas. Cela signifie, selon le ministre et plusieurs études, que les variants sont non seulement plus contagieux, mais également plus dangereux.

Diapositive du Ministère de la Santé

La vaccination s'accélère et Olivier Véran défend AstraZeneca

Concernant la vaccination, 286.000 personnes ont reçu une première injection ces dernières 24 heures. «Nous vaccinons à flux tendu», s’est félicité le ministre, qui a également indiqué que 100.000 doses du vaccin Pfizer seraient mobilisables en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans région PACA d’ici à mardi prochain. Le gouvernement souhaite effectivement intensifier la campagne de vaccination dans les régions où la situation est la plus préoccupante.

Olivier Véran également souhaité être rassurant sur les doutes concernant le vaccin AstraZeneca. Le Danemark, la Norvège et la Suède ont en effet suspendu l’utilisation de ce vaccin par crainte qu’il ne participe à la formation de caillots sanguins, plusieurs personnes vaccinées en ayant développés. Il a rappelé que ni l’agence européenne du médicament, ni l’agence nationale ne préconisait de suspension de la vaccination avec ce vaccin, et que l’Angleterre, qui a massivement utilisé AstraZeneca, n’a pas soulevé ces problèmes. «Le bénéfice apporté par la vaccination est jugé supérieur au risque à ce stade», a déclaré le ministre, qui a toutefois indiqué que des investigations étaient en cours, et que des mesures seraient prises si la corrélation entre les caillots sanguins et le vaccin était établie.