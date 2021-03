RER D : un incident technique à l'origine du blocage de plusieurs centaines de passagers

En voilà certains qui n'ont pas pu respecter le couvre-feu. Et pour cause : plusieurs centaines de passagers sont restés coincés près de 4h dans le RER D, dans la soirée de mercredi 10 mars, à la suite d'un incident technique survenu près de la Gare de Lyon. Le trafic était toujours perturbé ce jeudi.

«Le trafic se fluidifie progressivement sur le RER D», a ainsi communiqué la SNCF ce jeudi 11 mars au matin, alors que la circulation était encore perturbée. La veille, une rupture de caténaire, à la hauteur de la gare de Vert de Maisons, a effectivement entraîné une interruption du trafic.

Ce jeudi matin, la gare de Vert de Maison dans les deux sens tout comme les gares de Créteil et de Villeneuve en direction de Melun et de Corbeil Essonne n'étaient donc plus desservies ce jeudi. Le trafic est également toujours ralenti entre Goussainville et Melun et entre Orry-La-Ville et Corbeil.

Hier soir, entre 19h15 et 23h, plus de 300 personnes étaient ainsi restées coincées dans le RER D, à seulement 1 km de la Gare de Lyon. Le trafic aurait pu reprendre plus tôt, mais des personnes descendues du train et marchant sur les voies pour éviter d'avoir à rester bloquées ont contribué à aggraver la situation.

Finalement, la reprise du trafic – annoncée intitialement vers 22h – a fini par reprendre près d'une heure plus tard. Le dernier RER coincé aux environs de Créteil (94) est en effet seulement reparti à 22h40, libérant les centaines de voyageurs en toute fin de soirée.