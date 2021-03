Rixe à Champigny-sur-Marne : deux mineurs présentés à la justice jeudi

Un violent affrontement opposant deux bandes rivales a fait deux blessés graves ce lundi en fin d'après-midi à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Les victimes, âgées de 14 et 16 ans, ont été transportées à l'hôpital en urgence absolue.

4 personnes ont été interpellées, selon les informations communiquées à CNEWS par une source policiaire. L'ado de 14 ans a été grièvement blessé au thorax à l'arme blanche et son pronostic vital est engagé. Il est hospitalisé au CHU Henri-Mondor de Créteil. Ce mardi matin, il était entre la vie et la mort.

A #ChampignySurMarne: la guerre des bandes continue avec 2 mineurs grièvement blessés. Il faut arrêter l’angélisme: pour mettre un terme à cette spirale de la violence ⁦@LaurentJeanne94⁩ le nouveau maire va créer (enfin!) une police municipale armée https://t.co/ytYEIHwS6e — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 8, 2021

Une quinzaine de jeunes originaires de deux quartiers distincts, les Boullereaux et les Mordacs, se sont affrontés dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne vers 18h.

Le maire de Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne a témoigné de son étonnement face au déchaînement de violence. «Quand on va jusqu'à remettre en cause la vie de gamins de 14 et 15 ans, oui là je suis étonné», a-t-il ainsi souligné. L'édile a également lancé un appel au calme : «J'espère que tout le monde va prendre conscience de la situation et j'espère que l'apaisement sera là, qu'il n'y ait pas de représailles entre ces deux quartiers» Cet affrontement fait suite à deux rixes mortelles survenues en Essonne, les 22 et 23 février. Deux adolescents avaient été tués en moins de 24 heures.

Deux mineurs ont été déferrés mercredi au tribunal en vue de l'ouverture d'une information judiciaire, a indiqué le parquet de Créteil. Parmi les quatre suspects nés en 2004 et 2005 interpellés dans la cadre de cette enquête ouverte pour "tentative d'homicide volontaire", ces deux suspects vont être présentés à un juge jeudi en vue de leur éventuelle mise en examen. La garde à vue des autres mineurs a été levée.