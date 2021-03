Charente-Maritime : un homme sort son revolver et tire dans un hôpital

Un homme de 48 ans a été appréhendé par la police dans l'hôpital de Rochefort (Charente-Maritime) jeudi soir, après avoir sorti une arme à feu et tiré en l'air.

Peu avant 20 heures jeudi 11 mars, l'individu en question a souhaité pénétrer dans l'hôpital, avant qu'une agent de sécurité ne l'en empêche, comme le raconte France Bleu. Apparemment très enervé, le quadragénaire a forcé le passage puis sorti un revolver. Il l'a ensuite utilisé pour tirer en l'air, sans blesser personne. L'homme a été appréhendé dans un premier temps par la sécurité et deux ambulanciers, avant d'être interpellé par la police.

Déjà connu pour violences

Deux questions restent en suspens pour les enquêteurs. Quelles étaient les intentions de cette personne, et a-t-il tiré de manière intentionnelle ou non. On sait pour l'instant qu'il venait rendre des comptes, sans prévenir de son arrivée, suite à l'hospitalisation de sa mère qui était sortie de l'hôpital de Rochefort plus tôt dans la journée.

L'homme de 48 ans a depuis été placé en garde à vue, puis déféré devant le parquet. Il est connu de la justice pour usage de stupéfiants et violences. L'établissement de santé, ainsi que l'agent de sécurité, ont porté plainte pour violence avec arme. L'individu arrêté risque trois ans de prison. Une peine qui peut passer à sept années si au moins trois circonstances aggravantes sont retenues contre lui.