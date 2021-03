Dans les Alpes-Maritimes, le confinement partiel chamboule tout

Le Préfet Bernard Gonzalez a rappelé ce matin les restrictions qui seront en vigueur ce samedi et dimanche. Il a également précisé le tracé des deux dernières étapes de l’épreuve cycliste qui ne se terminera donc pas comme d'habitude, à Nice. Le parcours évitera les 63 communes du littoral soumise au confinement, mais la Promenade des Anglais restera ouverte aux piétons et aux cyclistes amateurs.

Le représentant de l’Etat a demandé à l’organisateur de la course de revoir le parcours des deux dernières étapes. Les coureurs emprunteront des secteurs montagneux. «L’intérêt sportif ne sera donc en rien amoindri», a insisté le préfet. Ce samedi, le peloton reliera la commune du Broc à la station de sports d’hiver de La Colmiane. Dimanche, il s’élancera de Plan du Var pour arpenter le haut-pays niçois et avant un final à Levens. «Les départs et les arrivées se dérouleront à huis clos, a insisté Bernard Gonzalez. Je demande aux amateurs de vélo de suivre la course à la télévision et de ne pas se déplacer au bord des routes afin de faciliter la tâche des forces de l’ordre».

Éviter le relâchement

Comme lors des deux derniers week-ends, policiers et gendarmes seront déployés en nombre pour s’assurer que le confinement est respecté. «J’en appelle au civisme de chacun, a lancé le Préfet. Jusqu’à présent, nous avons pu constater que la tout le monde ou presque faisait preuve de sérieux. Sur le front de l’épidémie de Covid-19, nous commençons à en mesurer les bénéfices. Ce serait dommage de tout gâcher maintenant à cause d’un relâchement brutal». L'attestation reste obligatoire et les sorties ne doivent pas dépasser une heure, à 5 km du domicile. A Nice, la Promenade des Anglais sera ouverte aux piétons et aux cyclistes amateurs.

Des opérations déprogrammées

Le taux d’incidence de la maladie continue d’inquiéter puisqu’il est toujours de 484 cas pour 100.000 habitants dans le département (contre 329 cas pour 100.000 habitants à l’échelle de la Région PACA). Actuellement, 120 malades sont soignés dans les différents services de réanimation azuréens et six patients sont morts du Coronavirus au cours des dernières 24 heures. Entre 40% et 50% des opérations chirurgicales doivent être déprogrammées et les évacuations de malades vers d’autres départements vont se poursuivre. Le variant anglais représente la quasi-totalité (entre 60% et 80% des nouvelles contaminations).

10% des azuréens sont vaccinés

La campagne de vaccination va se poursuivre sur un rythme soutenu tout au loing du week-end. Au 10 mars, 107.883 habitants des Alpes-Maritimes avaient déjà reçu au moins une injection (soit environ 10% de la population) et 38.698 les deux. En début de semaine prochaine, 14.000 doses supplémentaires de vaccin Moderna seront livrées dans les Alpes-Maritimes.