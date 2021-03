A Nice, les plagistes préparent la saison estivale dans le flou

Alors que la situation sanitaire est toujours aussi préoccupante, certains établissements de plage Niçois ont commencé à recruter des saisonniers.

Chef de rang, chef de partie, barman… L’emblématique Castel Plage située à l’est de la Promenade des Anglais, à Nice, vient de lancer un appel à candidatures sur les réseaux sociaux pour embaucher du personnel en vue de la saison estivale.

Pourtant, les professionnels du secteur sont toujours dans le flou. La faute à la crise sanitaire qui s’éternise et prive les restaurants de clients depuis plusieurs mois. «Nous espérons pouvoir commencer à travailler le 15 avril, souligne Ali Abdelhafidh, le patron de Castel Plage. C’est un pari que nous prenons, car rien ne nous garantit que nous aurons le droit d’ouvrir à cette date. Mais nous sommes obligés de prendre ce risque. Nous préférons recruter en vain plutôt que nous retrouver sans serveurs et ni cuisiniers, si le gouvernement venait à décréter l’ouverture de nos établissements».

entretenir les plages et Se tenir prêt

Dans les 14 établissements de plage de la ville, on reste dans l’expectative. «Tout le monde entend parler d’une possible prochaine réouverture, explique René Colomban, le patron du Blue Beach et président du syndicat des plagistes. Mais pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs. Tout ce que nous pouvons faire, c’est entretenir nos plages et nous tenir prêts. Nous sommes dans les starting-blocs. Dès que la date de réouverture nous sera communiquée, nous pourrons être prêts en quatre jours. Il nous suffira de commander de la marchandise, de remplir les frigos, de rappeler notre personnel (actuellement au chômage partiel au Blue Beach, Ndlr) et de faire un bon nettoyage».

une situation financière délicate

Tous se souviendront de 2020 comme une année noire, marquée par les mesures de confinement et l’absence de touristes, notamment étrangers. «Malgré un mois d’aout exceptionnel grâce à la clientèle française, nous n’avons pu réaliser que 40% de notre chiffre d’affaires annuel, explique René Colomban. Cela fait des mois que nous sommes fermés. Actuellement, nous ne tenons que grâce aux aides de l’État et aux prêts garantis. Mais cela ne pèse pas très lourd».

Aussi, les plagistes dont la Métropole Nice-Côte d’Azur a renouvelé les concessions en 2019 tentent de limiter la casse. Ces professionnels ont engagé des négociations avec la collectivité pour tenter d’obtenir une baisse des redevances. Sans succès pour l’instant.

Le secteur emploie prés de 500 personnes pendant la saison estivale, à Nice.