Qui sont les 318 personnalités issues de la diversité qu'Emmanuel Macron veut honorer ?

Le président Emmanuel Macron l'avait promis en décembre dernier. Une liste d'un peu plus de 300 personnes issues des Outre-Mer, des anciennes colonies ou de l'immigration a été établie dans le but notamment d'inspirer de nouveaux noms pour les lieux publics.

Grâce à ce répertoire de dirigeants, de combattants, d'intellectuels et d'artistes issus de la diversité, le gouvernement entend rectifier un manque de représentation de ces figures historiques dans l'espace public.

Un comité scientifique de plus de vingt personnes parmi lesquelles figurent l'écrivaine Leïla Slimani ou encore l'historien Pascal Ory a été chargé de cette mission. L'équipe dirigée par l'historien Pascal Blanchard a remis cette liste en février à l'Elysée qui l'a depuis validée. Le Huffington Post qui a pu accéder à la copie définitive avant la présentation officielle en a révélé le contenu en exclusivité.

21% de femmes

Résultat, cette liste fait d'abord réagir par la petite proportion de femmes qu'elle contient. En effet, la parité est loin d'être respectée avec seulement 21% de femmes citées, soit 67 sur 318 personnes. Parmi ces figures féminines, on retrouve la cinéaste Chantal Akerman, l'avocate et militante Gisèle Halimi, décédée en juillet 2020, la physicienne Marie Curie, la chanteuse Dalida ou encore la journaliste Françoise Giroud.

Des figures populaires

Michel Colucci - plus connu sous le nom de Coluche -, Serge Gainsbourg ou encore l'acteur Lino Ventura et la chanteuse Annie Cordy font partie des figures populaires ayant été intégrées au document.

Le compositeur algérien Mohamed Iguerbouchène, le couturier Pierre Cardin, l'écrivain martiniquais Aimé Césaire, le romancier américain Richard Wright ou encore l'aviateur et écrivain Joseph Kessel font aussi partie des personnalités sélectionnées par le comité.

Les artistes Pablo Picasso, Salvador Dali ou encore Juan Miro sont également cités. Tout comme les footballeurs Raymon Kopa, Larbi Ben Barek mais aussi l’ex-président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf.

Des figures de l'histoire coloniale

La liste fait une grande place à l'histoire de la colonisation en incluant par exemple l'écrivain et psychiatre martiniquais anti-colonial Frantz Fanon. L’Émir Abdelkader, qui s'opposa à la conquête de l’Algérie en défiant les armées françaises, ainsi que Messali Hadj, leader politique et acteur de l’indépendance, sont également inscrits.

Le Guadeloupéen Louis Delgrès qui s'est battu corps et âmes contre le rétablissement de l’esclavage par Napoléon en 1802 compte aussi parmi les personnalités intégrées.

Des résistants et des soldats

Enfin, des personnalités ayant combattu sous les couleurs du drapeau tricolore sont honorées. On retrouve ainsi des compagnons de la libération comme les résistantes roumaine et allemande Olga Bancic et Dora Schaul ou du Républicain espagnol Celestino Alfonso.

Quatre soldats tués en Afghanistan en 2011 sont aussi mis à l'honneur. Il s'agit de Konrad Piotr Rygiel, Mohammed El Gharrafi, Christophe Barek-Deligny et Facrou Housseini.