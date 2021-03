Vif émoi après l’expulsion d’un avocat niçois d'un tribunal par des policiers

Jeudi matin, Paul Sollacaro, avocat au barreau de Nice, a été sorti manu militari par la police du tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence. Au barreau de Nice, ses confrères dénoncent le «mépris» et le «comportement inacceptable» du président de l'audience.

Le torchon brûle entre juges et avocats. Et c’est un incident survenu au tribunal correctionnel d’Aix en Provence dans le cadre d’un procès de trafic de stupéfiants qui a mis le feu aux poudres. Après que le président a refusé la demande de renvoi formulée par l’avocat niçois (dont le client avait été testé positif au Covid-19 la veille), le ton est monté d’un cran entre les deux hommes au point que les policiers ont dû expulser manu militari l’avocat de la salle d’audience.

«On ne touche pas à la robe d'un avocat!»

Moins de 24 heures plus tard, une centaine d’avocats du barreau de Nice s'est rassemblée, ce vendredi matin, sur les marches du Palais de Justice. « C’est un véritable retour en arrière vers la dictature, a estimé Me Hubert-Patrice Zouatcham, qui représente l’Union des Jeunes Avocats. Il ne peut pas y avoir de justice sans avocat ». « Je pense que c'est un dérapage mais ce n'est pas acceptable : on ne peut pas s'emparer d'un avocat en robe à une audience et le faire sortir manu militari. (...) On ne touche pas à la robe d'un avocat! », a réagi Thierry Troin, bâtonnier de Nice, qui devrait participer à un rassemblement devant le palais de justice d'Aix-en-Provence.

Des audiences «menées à la baguette»

Pour les intéressés, l’incident est révélateur d’un fossé entre certains magistrats et les avocats. « Au civil, certains essaient de créer des procédures sans audience, a expliqué Me Thierry Troin. Nous refusons cela». Pour Me Florence Romeo, «les juges doivent comprendre qu’ils ne sont pas nos supérieurs hiérarchiques. Certains d’entre eux mènent les audiences à la baguette.»