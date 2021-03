Covid-19 : trois premiers patients transférés hors d'Ile-de-France

Ce samedi 13 mars, trois premiers patients franciliens atteints du Covid-19 et hospitalisés en réanimation ont été transférés par hélicoptère vers des hôpitaux de l'ouest du pays, selon l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Ces transferts ont été opérés vers Nantes, Angers et le Mans, a précisé l'ARS. Trois autres patients seront transférés dimanche : deux vers la Nouvelle-Aquitaine et le troisième vers les Pays-de-la-Loire. Ces transferts restent «à la marge» a toutefois reconnu l'ARS.

Si elle est décidée par les autorités, une évacuation plus importante de patients par TGV n'aurait lieu qu'en «milieu de semaine prochaine» car il y a «une énorme logistique à mettre en place» selon Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne (Seine-Saint-Denis) d'où est parti un premier patient ce samedi.

1.082 personnes en réanimation en ile-de-France

Pour qu'un transfert soit possible, il faut en effet que les patients «soient dans un état stable» et que «les familles aient donné leur accord», a expliqué le médecin. Quant à la SNCF, entre 48 et 72 heures sont nécessaires pour équiper une rame.

La situation dans les hôpitaux franciliens est particulièrement tendue, un an après le premier confinement en France. Selon l'ARS, 1.082 malades étaient hospitalisés vendredi en réanimation.