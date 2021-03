La réouverture de Disneyland Paris prévue le 2 avril, de nouveau reportée

Les fans de Mickey et Minnie devront encore s’armer de patience. Ce vendredi 12 mars, Disneyland Paris a annoncé que la date de réouverture du parc sera finalement repoussée.

« Compte tenu de la situation actuelle et des restrictions de déplacement en Europe, Disneyland Paris ne rouvrira pas le 2 avril comme initialement prévu » peut-on lire sur le site internet du parc d’attraction qui compte plus de 17 000 employés. Avec la pandémie que le monde traverse depuis plus d’un an, les secteurs du loisir, de la culture et du spectacle font partis des plus touchés économiquement.

Compte tenu de la situation actuelle et des restrictions de déplacement, Disneyland Paris ne rouvrira pas le 2 avril comme prévu. Si vous avez effectué une réservation, nous vous invitons à consulter la mise à jour de nos conditions commerciales https://t.co/rEmfcxuqer pic.twitter.com/Pxmjb9I9RW — Disneyland Paris (@DisneylandParis) March 12, 2021

Disneyland Paris qui s’était pourtant réjoui l’été dernier de pouvoir accueillir à nouveau ses clients, avait finalement dû refermer son entrée et annuler les spectacles d’Halloween de l’automne. Il était ainsi resté ouvert du 15 juillet au 30 octobre.

Pensant rouvrir pour les vacances de Noël, fin novembre le parc annonçait finalement avec tristesse être dans l’obligation de rester fermé jusqu’au 12 février 2021.

Un énième report d’ouverture

Pourtant encore une fois, en janvier dernier Disneyland Paris a préféré prendre de l’avance. Il annonçait que son site n’ouvrirait pas le 13 février 2021, fixant une possible ouverture le 2 avril selon l’évolution du contexte. Ce ne sera donc pas le cas.

En revanche le parc ne préfère pas avancer de date d’ouverture mais « reste optimiste quant à leur réouverture prochaine ». Disneyland Paris « promet de tenir son public informé dès que possible » et pour ceux et celles qui auraient déjà réservé, le complexe touristique leur offre « la possibilité de modifier la date d’arrivée ou d’annuler leur réservation ».

Disneyland en Amérique et en Asie

Alors qu’une baisse des cas de Covid-19 a été enregistrée en Californie, le groupe Disney avait annoncé en début de semaine qu’il espérait pourvoir rouvrir progressivement d’ici le mois prochain. Se trouvant dans la ville d’Anaheim, ce parc d’attraction se classe deuxième des plus visités, derrière celui d’Orlando en Floride. Ce dernier a d’ailleurs pu rouvrir son accès depuis juillet 2020 tout en respectant une limite de visiteurs. En Asie, les autres parcs ont également pu reprendre leurs activités.

Malheureusement l’impact de la pandémie oblige le groupe Disney qui emploie plus de 203 000 personnes dans le monde, à supprimer 32 000 postes d’ici à la fin du premier semestre 2021.