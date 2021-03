Les femmes enceintes bientôt autorisées à se garer sur les places pour personnes handicapées ?

Comment faciliter les déplacements des futurs mamans, notamment à la fin de leur grossesse ? Pour Frédérique Meunier, députée Les Républicains de Corrèze, les places de stationnement réservées aux personnes handicapées sont la solution. Dans un projet de loi déposé mardi 9 mars, elle propose que les femmes enceintes soient autorisées à s'y garer pendant les trois derniers mois avant leur terme.

Le texte stipule qu'il s'agit de «faciliter plutôt que de compliquer». Frédérique Meunier soutient en effet que «les futures mamans ont de plus en plus de difficultés pour se garer et accéder au centre-ville». En leur donnant accès à la Carte de stationnement mobilité inclusion (CMI) pour la fin de leur grossesse, l'élue veut leur enlever ce souci.

La proposition de loi est portée par 26 députés. Le document explique que pour pouvoir stationner sur les places réservées aux personnes handicapées, les futures mères devront «se rendre en préfecture pour se faire remettre, après une déclaration sur l'honneur et un certificat médical, un macaron avec une date limite d'utilisation». Ce sésame, apposé sur le pare-brise de leur véhicule, leur permettra d'éviter toute contravention mais ne les exonérera pas «de payer leur stationnement».

A terme, Frédérique Meunier a d'autres ambitions puisqu'elle souhaiterait voir apparaître des places strictement réservées aux femmes enceintes. Dans certaines villes de France, c'est déjà une réalité : notamment à Villennes-sur-Seine, dans les Yvelines, où ce type de stationnement existe depuis 2010.