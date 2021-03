Harmonie Mutuelle Semi de Paris : les inscriptions sont ouvertes pour le 5 septembre

Une semaine après l'organisation d'un semi-marathon connecté et en duo, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris vient d'ouvrir les inscriptions pour l'édition 2021, qui se tiendra le dimanche 5 septembre prochain. Initialement prévue le 7 mars, celle-ci avait en effet été reportée, en raison du contexte sanitaire.

«Prends rendez-vous pour 21,097 km de bitume au cœur de la capitale française et prépare-toi à rejoindre les 44 000 participants présents chaque année à cette course urbaine, et à découvrir la ville sous un tout nouveau jour», peut-on lire sur le site de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris, alors que les inscriptions pour l'édition 2021 viennent d'ouvrir.

Et premiers arrivés, premiers servis, puisque le dossard coûte 49 euros pour les 3.000 premiers inscrits, puis 59 euros pour les 7.000 suivants, avant d'atteindre 69 euros pour les autres. A noter que le «remboursement intégral de l'inscription» est prévu, si jamais l'édition est annulée à cause de l’épidémie de Covid-19.

Pour s'inscrire, il suffit de créer un compte ou de se connecter sur la plateforme d'inscription Time To, également accessible via le site officiel du Semi de Paris. Chaque inscription donnera le droit à un guide d'entraînement avant la course, ainsi qu'à un t-shirt et des goodies lors du retrait du dossard, et bien sûr, à une médaille à l'arrivée.

Quant au parcours, il n'a pas encore été validé et devrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Ces dernières années, le départ du Semi de Paris était donné au niveau de la Gare d'Austerlitz (13e) avant de faire une grande boucle dans le bois de Vincennes (12e) pour une arrivée au niveau de la bibliothèque François Mitterrand (BNF).

