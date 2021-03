Ile-de-France : Valérie Pécresse fustige le retour des voyageurs dans les transports en commun

La cheffe de la région Ile-de-France a regretté la hausse de fréquentation constatée dans les transports ces derniers jours. Une ineptie pour celle qui est également la présidente d'Ile-de-France Mobilités, en charge des transports en commun dans la région ? Pas du tout, Valérie Pécresse y a surtout vu le signe du recul du télétravail.

«Aujourd'hui, le télétravail n'est pas suffisamment pratiqué», a ainsi expliqué la présidente (Libres !) de la région Ile-de-France, sur France, ce lundi 15 mars. Pour preuve, Valérie Pécresse a expliqué qu'«aujourd'hui, il y avait 55 % des personnes dans les transports» par rapport aux chiffres d'avant la crise sanitaire, contre «30% de personnes seulement à l'automne».

Un relâchement qu'elle constate depuis quelques semaines et qu'elle a vivement regretté, exhortant les Franciliens qui le peuvent «à télétravailler cette semaine». L'Ile-de-France «est clairement en sursis» car «le variant anglais, majoritaire, n'est pas seulement plus contagieux, il est aussi plus mortel» et «nos capacités de réanimation sont saturées», a-t-elle expliqué.

Pour Valérie Pécresse, l'hypothèse d'un reconfinement se fait donc de plus en plus vive en Ile-de-France. Face à celle-ci, la cheffe de la région a souligné que rien n'était à exclure, mais que la décision revenait au gouvernement. «En responsabilité, si les mesures sont justifiées, si elles sont proportionnées et accompagnées, je ne m'y opposerai pas», a-t-elle fait savoir.