Morbihan : Positif à l’alcool et aux stupéfiants, il roulait sans permis à 145 km/h

Il cumule les délits. Un homme sous stupéfiants, ivre, et sans permis de conduire, a été arrêté par les gendarmes, ce samedi 13 mars, à proximité de la commune de Plouay (Morbihan), pour excès de vitesse.

Les motards de la gendarmerie l’ont intercepté alors qu’ils réalisaient des contrôles sur la route départementale 769, rapporte Ouest-France. L’individu roulait à 145 km/h, alors que la vitesse autorisée sur cette portion est de 110 km/h.

De plus, le conducteur avait 0,76 gramme d’alcool par litre de sang. Les militaires l’ont également soumis à un test de dépistage de produits stupéfiants. Et ce dernier s'est révélé positif puisque l'intéressé avait consommé du cannabis, de la cocaïne et des amphétamines.

Mais ce n’est pas tout. Il conduisait la Mercedes d’un ami alors que son permis a été suspendu en décembre 2020 pour les mêmes faits, précise le quotidien régional. L’homme sera prochainement convoqué à la gendarmerie, puis devant la justice, pour répondre de ses actes.