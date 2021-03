Accès aux soins : plus de 6 millions de Français vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence

Un coup de projecteur sur la désertification médicale. Plus de 6 millions de Français, soit 10 % de la population, vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, dont 75 % de ruraux, selon une étude de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) publiée récemment.

«Les difficultés d’accès aux urgences ne sont jamais réellement améliorées», indique le rapport, qui note que «l’amélioration des axes de communication et la concentration démographique autour des villes masquent les effets des nombreuses fermetures (de services)».

Entre 1995 et aujourd'hui, la part de la population française vivant à moins de 30 minutes d'un service d'urgence - un temps communément admis comme un «seuil critique» (notamment face à un infarctus du myocarde) - a en effet progressé de seulement 4 points (de 86 % à 90,2 %).

Des inégalités urbain/rural

L'étude pointe également les inégalités entre les zones urbaines et rurales. Si 96 % des citadins ont accès aux urgences en moins de 30 minutes, c'est le cas de seulement 79 % des habitants des campagnes. Plus d'un tiers (37 %) des habitants des zones rurales très peu denses vivent même à plus de 30 minutes d’un service d’urgence, contre 1 % des habitants des zones densément peuplées.

Malgré la promesse d'Emmanuel Macron en avril 2019 de ne fermer aucun hôpital d'ici à la fin du quinquennat sans accord du maire, le rapport s'inquiète de la possible fermeture de 67 services d'urgence, accueillant moins de 10.000 patients par an. La liste figure dans un rapport daté de 2015 du Dr Jean-Yves Grall, à l'époque directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) du Nord-Pas-de-Calais. Si l'ensemble de ces services venaient à fermer, la part des Français ayant accès aux urgences en moins de 30 minutes chuterait de 4 points, retombant à son niveau de 1995, selon l'étude de l'AMRF.