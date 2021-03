Thomas Rauschkolb, autre victime de Nordahl Lelandais ?

La liste des victimes de Nordahl Lelandais est-elle à nouveau sur le point de s'allonger ? Mardi 9 mars, le corps de Thomas Rauschkolb, mort en 2015 à l'âge de 18 ans, a été exhumé à la demande de son père, Francis. Convaincu que le décès de son fils n'était pas accidentel, ce dernier soupçonne l'ancien maître-chien.

Interrogé par le Parisien, Francis Rauschkolb affirme que l'enquête sur la mort de son fils a été «bâclé[e]». «Au moment du décès de Thomas, aucune autopsie n'a été réalisée [...] rien n'a été fait», déplore-t-il. L'exhumation de la dépouille du jeune homme a été ordonnée par un juge d'instruction de Chambéry, notamment parce que la mort de Thomas Rauschkolb fait partie des 40 affaires retenues par les gendarmes de la cellule Ariane, chargée de retracer le parcours de Nordahl Lelandais.

Thomas Rauschkolb a été retrouvé sans vie le 28 décembre 2015, sur les berges du Serrioz, une rivière de Grésy-sur-Aix (Savoie). Puisqu'il avait passé la soirée de la veille dans une discothèque à proximité, le Studio 54, les gendarmes ont rapidement conclu à une chute de 13m, due à un état d'ébriété.

Une théorie qui, dès le départ, n'a pas convaincu Francis Rauschkolb. Le père du défunt est persuadé que Thomas a tenté «d'échapper à quelqu'un qui le poursuivait». Il développe ses arguments : «Mon fils a laissé sa doudoune au vestiaire de la discothèque alors qu'il faisait 5 degrés dehors cette nuit-là. Il a pris à pied une direction opposée à notre domicile qui se trouvait à environ un kilomètre et demi. Il est entré dans un lotissement, a franchi la barrière en bois d'une propriété, a traversé un jardin puis est passé au-dessus d'un grillage».

Cette nuit-là, Thomas a perdu une chaussure et sa ceinture a été retrouvée accrochée au grillage. Le parcours, selon son père, d'une personne traquée. Peut-être même par un chien, suggère Francis Rauschkolb, avant de rappeler que Nordahl Lelandais en possédait plusieurs.

Nordahl Lelandais fréquentait cette boîte de nuit

Une photo datant d'août 2012 semble en outre démontrer que l'ancien maître-chien fréquentait la discothèque dans laquelle Thomas Rauschkolb a passé sa dernière soirée. Le père du jeune homme a pris connaissance de ce cliché, sur lequel on voit Nordahl Lelandais en train de faire la fête au Studio 54, en mars 2019.

Plus troublant encore : l'ex-compagne du suspect elle-même suggérait en octobre 2019, dans une interview pour le Parisien/Aujourd'hui en France, de «creuser le dossier du jeune Thomas Rauschkolb, retrouvé mort à côté d'une boîte de nuit en décembre 2015». Elle précisait alors qu'à cette époque elle venait de rompre une première fois avec Nordahl Lelandais, le laissant «dans le même état de colère et de frustration que lorsqu'il a tué le caporal Arthur Noyer, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017».

Afin de relancer l'enquête sur la mort de Thomas Rauschkolb, l'avocat de son père a déposé plainte contre X pour meurtre en octobre 2019. Avec cette exhumation et l'autopsie qui doit suivre, Me Bernard Boulloud espère pouvoir déterminer «s'il existe des fractures suspectes liées à des coups et non pas à la chute de Thomas. Ce qui accréditerait alors la piste criminelle».

En attendant d'en savoir plus sur ce dossier, Nordahl Lelandais doit de son côté être jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Le procès aura lieu en mai, à la cour d'assises de Savoie, à Chambéry. Rappelons qu'il est également mis en examen pour agression sexuelle sur trois de ses petites cousines, mais aussi pour le meurtre et l'enlèvement de Maëlys De Araujo, 8 ans à l'époque, le 27 août 2017.