Couvre-feu à 18h : deux mois après, quels sont les effets sur l’épidémie ?

Depuis le 16 janvier, l'ensemble du territoire national est soumis à un couvre-feu avancé à 18h pour limiter la propagation du Covid-19. Deux mois jour pour jour après son instauration, quels sont les effets de cette mesure sur la pandémie ? A-t-elle eu un réel impact sur le nombre d’hospitalisations et de contaminations ?

Le 21 février dernier, le directeur général de la santé Jérôme Salomon affirmait auprès du Journal du Dimanche que le couvre-feu «fonctionne très bien». Cette mesure «répond bien à la problématique des rassemblements privés et intéresse d'ailleurs beaucoup nos voisins qui ont été surpris de ses effets», poursuivait le DGS.

Reste que deux mois plus tard, la situation demeure tendue. Malgré le couvre-feu avancé, dont l’objectif est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées tout en limitant l’impact sur l’économie, la France ne parvient toujours pas à inverser la tendance.

Les contaminations toujours sur un plateau haut

Alors que différents variants, dont celui dit «britannique», bien plus contagieux que la souche classique, circulent sur le territoire, l’épidémiologiste Martin Blachier explique que le couvre-feu «a seulement pour effet de ralentir l progression assez lente que l’on observe depuis des semaines».

A la mi-janvier, le pays comptabilisait en moyenne – lissée sur sept jours glissants – près de 20.576 nouveaux cas quotidiens. Et au cours de la semaine du 5 au 11 mars, plus de 22.820 cas ont été confirmés en moyenne, selon les données de Covid Tracker.

L'épidémie de Covid-19 est donc toujours sur un plateau haut. Le couvre-feu n’a pas permis d’infléchir la courbe, mais sans cette mesure restrictive, «nous n'aurions pas un plateau, mais une vague épidémique», a déclaré il y a quelques semaines le ministre de la Santé Olivier Véran.

Si le nombre de cas ne baisse pas, remarque l’épidémiologiste Daniel Camus, professeur à l’Institut Pasteur de Lille, c’est parce qu’il y a «encore beaucoup de gens qui se déplacent après cet horaire». D’une part parce que «les gens se relâchent un peu après de longs mois de restrictions», et d’autre part car «le télétravail, même s’il reste la règle, est moins appliqué».

Même si les gestes barrières sont respectés, quand on se trouve sur son lieu de travail, ou dans les transports, «le virus est quand même à côté de nous», ajoute Daniel Camus. «Ce qui permet incontestablement les transmissions, c’est la distance. Dans la mesure où les gens ne se rencontrent pas, ils ne se contaminent pas.»

la tension hopistalière reste élevée

Huit semaines plus tard, la tension hospitalière reste elle aussi élevée dans l’Hexagone. Comme en témoignent les chiffres suivants, le nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid-19 est sensiblement le même. Au 14 mars, 24.989 patients sont enregistrés, contre 24.985 le 16 janvier.

Quant au nombre de personnes en réanimation, il est bien plus élevé actuellement qu’il y a deux mois. Le 16 janvier dernier, près de 2.730 personnes se trouvaient en réanimation. Actuellement, un peu plus de 4.120 personnes y sont admises, soit une hausse de plus de 10% par rapport à la semaine dernière.

«Depuis la mi-janvier, le nombre de personnes en réanimation augmente, et il n’y a pas assez de patients qui sortent», souligne Martin Blachier.

Après l’instauration du couvre-feu à 20h, analyse-t-il, «on a eu un changement de tendance, avec des courbes qui se sont aplaties, mais depuis qu’il a été avancé à 18h, on n'a pas remarqué un réel impact».

Le spécialiste rappelle néanmoins que «l’épidémie est soumise a énormément de facteurs, tels que les comportements, la météo, ou encore les vacances». Par conséquent, «on ne peut par déterminer pleinement l’efficacité du couvre-feu en analysant uniquement les courbes».