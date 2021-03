La nouvelle carte d'identité lancée aujourd'hui

La carte d'identité fait peau neuve. Exit sa grande taille et ses 15 années de validité : à partir d'aujourd'hui, la carte d'identité adoptera le format carte de crédit, et durera au maximum 10 ans.

Elle affichera les empreintes digitales de son détenteur - sauf pour les moins de douze ans, qui seront autorisés à ne pas les fournir - et sa photo. Mais la grande nouveauté, c'est la puce électronique : comme pour les passeports, chaque carte d'identité en contiendra une. Elle renseignera sur le nom, le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que sur les empreintes digitales et la photo de la personne.

Les premiers exemplaires seront inaugurés ce mardi 16 mars par Marlène Schiappa. La ministre déléguée à la Citoyenneté se rendra pour l'occasion à l'Imprimerie nationale de Douai (Nord).

Voici à quoi ressemblera la nouvelle carte d’identité numérique.





Cette carte électronique disponible le 2 août prochain, contiendra des données biométriques comme deux empreintes digitales et une photo d'identité numérisées. pic.twitter.com/pQxBYNVZbk — Atome de Savoir (@Atomedesavoir) March 15, 2021

Une distribution à grande échelle cet été

Après l'inauguration, la Carte nationale d'identité électronique (CNIe) sera délivrée petit à petit sur tout le territoire, en commençant par l'Oise. Suivront ensuite les départements de Seine-Maritime et de La Réunion, le 29 mars, puis le reste des départements par salves (détail disponible ici). Les derniers étant la Corse et les départements des régions PACA, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, le 28 juin 2021.

Après cette date, plus aucune «ancienne carte» ne sera distribuée. Mais pas de panique pour ceux dont la carte d'identité expire dans plusieurs années : les «anciennes» restent valides jusqu'en août 2031.

La transition vers la CNIe était prévue depuis juin 2019 par un règlement européen. L'objectif étant de limiter les fraudes et les usurpations d'identité, et d'harmoniser les cartes d'identité entre les pays de l'Union européenne. Pour cela, le règlement oblige chaque Etat membre disposant d'une carte d'identité à adopter les nouvelles normes (soit la puce électronique, le format carte de crédit, etc.) d'ici au 2 août 2021. La France sera donc dans les temps. Elle est toutefois un peu en retard sur le reste des pays de l'UE : l'Allemagne, par exemple, a déjà distribué à large échelle les nouvelles cartes d'identité.