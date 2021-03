Le président de la région Sud-Paca Renaud Muselier prédit un reconfinement 

Le président de la Région SUD-PACA croit savoir que le gouvernement s’apprête à minima à étendre à plusieurs autres régions le confinement partiel en vigueur chaque week-end dans les Alpes-Maritimes depuis maintenant trois semaines.

Dans les prochaines heures, les rues de Provence-Alpes-Côte d’Azur pourraient redevenir désertes. C’est, en tout cas la conviction de l’élu LR, à la veille du prochain Conseil de défense sanitaire.

Ce mardi matin, au micro de France Bleu Azur, Renaud Muselier a souligné que ce confinement le week-end sera prolongé par le gouvernement, «vraisemblablement» en Île -de-France (où le taux d’incidence du Covid-19 a dépassé les 400 cas pour 100 000 habitants), dans les Hauts-de-France et le Grand-Est, ce qu’il regrette. L’élu a même indiqué que cette mesure pourrait s'étendre à l’ensemble de la semaine mais que les écoles devraient rester cependant ouvertes.

Les Alpes-Maritimes reconfinées ?

Dans les Alpes-Maritimes, un quatrième week-end d’affilée de confinement semble inévitable. Le taux de positivité du Covid-19 a beaucoup baissé, mais les hôpitaux sont en situation de saturation, avec 366 malades traités en hospitalisation conventionnelle lundi (+29 durant le weekend dernier) et 128 patients soignés en réanimation (+12 durant le weekend dernier). Ici, le taux d’occupation est de plus de 90%.

Au niveau régional, la situation est encore plus alarmante. Le taux d’occupation des lits de réanimation y est de 92% en PACA (98% dans le Var, 91,6% dans les Bouches-du-Rhône et même 100% dans le Vaucluse). Dans les six départements de la région, 86 personnes sont mortes de la maladie entre vendredi et lundi.

En attendant, la campagne vaccination se poursuit, particulièrement dans les Alpes-Maritimes où 41 213 habitants de la Métropole Nice-Côte d’Azur ont déjà reçu une voire deux injections.