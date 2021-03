Loi «Sécurité globale» : Christian Estrosi invite les sénateurs à «ne pas fragiliser le texte»

Alors que le projet de loi sur la Sécurité globale est débattu au Sénat jusqu’à jeudi, le maire de Nice a appelé, ce mardi matin sur le plateau de la Matinale de CNEWS, les parlementaires Les Républicains à ne pas affaiblir les polices municipales.

Au micro de Laurence Ferrari, le fondateur de La France Audacieuse a longuement évoqué la loi «Sécurité Globale», estimant que «le texte de Gérald Darmanin est un bon texte» et «qu'il aurait pu aller plus loin».

Il a également adressé un message aux sénateurs LR, après que ces derniers l'ont partiellement réécrit (en commission des lois), en modifiant notamment l’article 24 (visant à pénaliser la diffusion malveillante d'images de policiers ou de gendarmes) : «Je ne comprends pas qu’une droite qui demande toujours plus de mesures en faveur de la sécurité soit en train d’agir au Sénat pour qu’il y en ait moins».

Renforcer les prérogatives des Polices Municipales

L’édile niçois, à la tête de la première police municipale de France (580 agents) a dénoncé la proposition de la Commission des Lois du Sénat de retirer un certain nombre de prérogatives aux policiers municipaux. «Le Rapporteur a demandé qu’on supprime les saisies et immobilisations qui peuvent être opérées par la police municipale, la verbalisation forfaitaire pour la consommation de drogue, l’inter-connection des vidéos captées par les caméras des halls d’immeubles privés ou du parc HLM avec notre centre de supervision urbain. Ce sont des mesures qui seraient extrêmement utiles aux maires et à la police municipale. Il est incompréhensible pour moi que des Sénateurs censés représenter les territoires puissent se comporter comme tel. Ils ne pourront plus revendiquer de représenter les maires de France qui, très majoritairement sont attachés à ces mesures ».

Plaidoyer pour la reconnaissance faciale

Christian Estrosi regrette également que les propositions du Livre Blanc de la Sécurité Intérieure (présenté il y a quelques mois par le Gouvernement et qui propose de dessiner le pacte de protection et de sécurité des Français face aux enjeux du 21e siècle ndlr ) ne soient pas davantage reprises. «Nous avons contribué à ce texte, explique t-il. On y trouve tout, que ce soit dans les domaines de la lutte contre la violence, de l’insécurité, du terrorisme».

Le maire de Nice a une nouvelle fois plaidé pour l’autorisation de la reconnaissance faciale (expérimentée à Nice lors du Carnaval 2019) qui serait, selon lui «un moyen de neutraliser totalement ceux qui continuent à constituer des menaces majeures ».