Pourquoi le test PCR ne détecte-t-il pas le variant breton ?

Après les variants britannique, sud-africain et brésilien, une nouvelle souche du coronavirus SARS-CoV2 a été identifiée en Bretagne, a annoncé lundi soir la Direction générale de la santé (DGS), soulignant que «plusieurs» personnes ont eu un test PCR négatif alors qu’elles présentaient les symptômes de la maladie.

Ce nouveau variant a été détecté dans le cadre d’un cluster au sein de l'hôpital de Lannion. Parmi les 71 cas recensés, 8 sont porteurs de ce nouveau variant «breton».

Toutefois, «une discordance répétée entre les signes cliniques évocateurs du Covid-19 et les résultats négatifs de RT-PCR réalisés sur prélèvement nasopharyngé» a été observée, est-il écrit dans une note de la DGS.

Le diagnostic a pu être fait «par la sérologie ou la réalisation de RT-PCR sur des prélèvements respiratoires profonds», souligne un communiqué du ministère des Solidarités et de la Santé.

Mais pourquoi le test PCR par prélèvement nasal ne détecte-t-il pas ce variant breton ? Tout simplement car «il s’agit d’un nouveau séquençage», explique l’épidémiologiste Daniel Camus, professeur à l'Institut Pasteur de Lille.

«Quand on va à la pêche au virus, on recherche une séquence très particulière. C’est un système d’amorçage. Mais quand la séquence change après une mutation, l’hameçon ne fonctionne plus», souligne-t-il.

Pour détecter ce nouveau variant, «les scientifiques, qui ont déjà identifié sa séquence, vont alors déterminer une zone qui n’appartient qu’à lui afin de fabriquer un nouvel hameçon». Lors de l’analyse des échantillons dans les laboratoires, ils pourront ainsi le détecter automatiquement.

«Jusqu'à présent, explicite le spécialiste de manière plus imagée, on avait demandé à un détective de recenser les personnes avec un gilet gris foncé et très foncé. Donc celles vêtues d’un gilet gris plus clair ne retenaient pas son attention».

La Direction générale de la santé a précisé que «les premières analyses de ce nouveau variant ne permettent de conclure ni à une gravité ni à une transmissibilité accrues par rapport au virus historique», ajoutant que «des investigations approfondies sont en cours afin de mieux connaître ce variant».