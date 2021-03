Affaire «Julie» : les faits n'ont pas été requalifiés en viols, malgré le pourvoi en cassation de sa famille

La justice a tranché ce mercredi 17 mars dans l'affaire «Julie». Et l'arrêt de la Cour de cassation est clair : les faits d'«atteintes sexuelles» ne seront pas requalifiés en viols, et ce, malgré le pourvoi de la famille de la jeune fille. La justice ayant estimé que la victime «disposait du discernement nécessaire».

«Dans cette affaire, la Cour de cassation considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que la chambre de l'instruction a estimé que la victime disposait du discernement nécessaire et que la contrainte morale n'était pas établie», a ainsi communiqué la Cour de cassation de Versilles (78), ce mercredi.

Non-lieu pour les viols et agressions sexuelles

De fait, les trois accusés seront donc renvoyés devant le tribunal correctionnel pour «atteintes sexuelles aggravées», et ont donc obtenu un «non-lieu pour les viols et agressions sexuelles aggravées sur mineur de moins de 15 ans». Les actes de violence, contrainte, menace ou surprise – qui caractérisent le crime de viol ou le délit de d'agression sexuelle – n'ayant pas été retenu dans cette affaire.

Pour rappel, la jeune fille – surnommée «Julie» et âgée de 13 à 15 ans lors des faits – suivait un traitement médicamenteux lourd qui nécessitait de nombreuses interventions des pompiers pour «de violentes crises de tétanie», selon sa mère. En 2010, alors qu'elle était sous neuroleptiques, anxiolytiques et autres antidépresseurs, elle a accusé un sapeur-pompier, avec lequel elle avait «une relation» selon l'ordonnance du juge d'instruction, de lui avoir imposé des rapports sexuels, dont une fois en présence de deux collègues.

Ces trois pompiers avaient alors été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans en réunion, une infraction passible des assises. Mais en juillet 2019, le juge avait finalement requalifié les faits en «atteintes sexuelles, sans violence, contrainte, menace ni surprise sur mineure de quinze ans par plusieurs personnes» et ordonné leur renvoi en correctionnelle. Un délit qui leur fait encourir à tous les trois une peine de 10 ans d'emprisonnement.

Une vingtaine de pompiers accusés, 3 jugés

Au cours de l'instruction, Julie a exprimé de «façon réitérée son absence de consentement», selon l'ordonnance. Les trois pompiers ont eux «constamment assuré» que Julie «n'avait manifesté aucune réticence». La famille de Julie accuse au total une vingtaine de pompiers de viols. «Les 17 autres pompiers n'ont jamais été mis en examen», a dénoncé sa mère dans une pétition en ligne.

Selon elle, ces pompiers ont seulement «été auditionnés en tant que simples témoins par la police judiciaire puis par le juge d’instruction» et ce, alors même qu'ils avaient «pour la plupart [...] reconnu à minima des actes sexuels avec pénétration sur Julie dont plusieurs en réunion alors que Julie avait 13, 14 ou 15 ans». Des faits pour lesquels la famille de Julie a demandé une requalification en viol à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, rejetée le 12 novembre 2020.

La notion de discernement étudiée

Elle a ensuite formé un pourvoi en cassation. En février dernier, l'avocate générale avait finalement préconisé la cassation de l'arrêt de Versailles, afin de mieux étudier «la notion de discernement». «On peut avoir consenti sans avoir le discernement pour», avait-elle alors fait valoir. L'avocat de la victime, Me Bertrand Colin, avait alors regretté que la décision de Versailles balaie la question de la contrainte morale. «Son comportement aguicheur, provocateur, entreprenant envers ses partenaires pompiers ne permet pas de déduire la contrainte morale», avaient en effet écrit les magistrats.

«La chambre d'instruction assimile l'absence de refus à un consentement» mais «le silence ne vaut pas acceptation», avait plaidé Me Colin. Pour Me Guillaume Valdelièvre, avocat de deux des trois pompiers à la Cour, «la qualification de viol n'a pas été retenue car la contrainte et la surprise n'ont pas été caractérisés par la chambre d'instruction». «Ici, on juge du droit», avait-t-il ajouté.