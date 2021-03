Après 3 week-ends sans sortir, les Azuréens redoutent un confinement total

Alors que la possibilité de nouvelles mesures radicales semble se préciser, notamment en Île-de-France, les habitants des Alpes-Maritimes craignent les annonces qui seront faites par le gouvernement, à l’issue du conseil de défense sanitaire, ce mercredi soir.

Depuis le 27 février, ils passent leurs samedis et dimanches chez eux mais les Azuréens redoutent désormais que le gouvernement n’aille encore plus loin pour tenter d’enrayer l’épidémie de Covid. La rumeur de l’instauration d’un confinement total à l’échelle de toute la région PACA, voire de tout le pays prend de l’épaisseur, principalement à Nice. «Cela ne sert à rien de rêver, estimait Pierre-Marie. On n’échappera pas au confinement. Avec le retrait des vaccins AstraZeneca, la campagne de vaccination va forcément ralentir. Je ne vois pas pourquoi la situation sanitaire s’améliorerait.» «Les mesures prises jusqu’ici n’ont apporté aucune amélioration, ajoutait Pierre. Un confinement strict de plusieurs semaines me semble être la meilleure solution».

Des plans contrariés

D’autres comme Caroline, 35 ans, redoutaient qu’une généralisation des mesures restrictives aux départements voisins (et potentiellement à toute la France) ne viennent contrarier leurs plans. «J’ai loué une chambre pour toute la famille dans un hôtel du Haut-Var pour samedi soir, expliquait-elle. Avec une attestation de réservation, il était jusqu’à présent possible de se déplacer malgré le confinement local. Cela permettait d’échapper aux restrictions dans les Alpes-Maritimes le week-end. Mais si le département du Var est également confiné, cela sera-t-il toujours autorisé ?», s’interroge-t-elle.

Des services de réanimation saturés

Sur la Côte d’Azur, la situation sanitaire n’est pas bonne et les hôpitaux azuréens restent saturés. Avec 128 malades graves pris en charge (+12 durant le weekend dernier), les services de réanimation azuréens sont occupés à plus de 90%. Lors du weekend dernier, 86 malades du Covid-19 sont morts en région PACA, dont 23 dans les Alpes-Maritimes.