Condamnée pour avoir refusé des relations sexuelles à son mari, elle dépose un recours devant la Cour européenne

Une Française a déposé un recours contre la France devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Pour avoir refusé des relations sexuelles avec son mari, la Cour d’appel de Versailles avait prononcé un divorce à ses torts exclusifs.

La désormais sexagénaire accuse la France d’«ingérence dans la vie privée et atteinte à l’intégrité physique», ont déclaré ce mercredi dans un communiqué La Fondation des Femmes et le Collectif féministe contre le viol, deux associations qui accompagnent la femme dans son recours.

En 2019, la Cour d’appel de Versailles avait prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’ancienne épouse de 66 ans, selon Mediapart. Pour motiver sa décision, la Cour avait avancé que le refus de devoir conjugal était «une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune». La Cour de cassation avait validé le verdict.

Dans son communiqué, les associations reprochent aux juridictions françaises de nier «le droit des femmes de consentir ou non à des relations sexuelles». Elles ajoutent également que «le Code civil, qui régit le mariage, n’impose aucune obligation aux époux d’avoir des relations sexuelles».

