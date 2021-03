Crédits à la consommation : le courtier soupçonné d'escroquer les banques

Le gérant d'une franchise de meilleurtaux.com d'Angers vient d'être mis en examen, suspecté d'avoir usurpé l'identité de ses clients pour encaisser près de 500 000 euros à son compte.

Il avait pignon sur rue dans le centre-ville angevin. Le courtier recevait dans son agence meilleurtaux.com ses clients, des particuliers qui voulaient souscrire un crédit à la consommation. Pour cela, ils fournissaient tous les documents nécessaires, carte d'identité, relevés de compte, salaires, avis d'imposition et...RIB. Et s'ils obtenaient bien leur prêt auprès d'une banque A, ils ignoraient que leur dossier était dupliqué pour en demander un autre auprès d'une banque B. Mais cette fois avec un RIB falsifié, pour diriger l'argent sur différents comptes du gérant.

Selon une source proche du dossier, le suspect aurait ainsi réussi à escroquer à différentes banques un total de près de 500 000 euros entre 2018 et 2020, via pas moins de 31 prêts contractés sur le dos de 18 particuliers pour l'instant recensés par les enquêteurs de la police judiciaire qui poursuivent leurs investigations. «C'est un véritable système de cavalerie qui a été stoppé : cet homme faisait de nouveaux prêts pour rembourser les plus anciens», confie-t-on de même source. Système que l'intéressé a reconnu en garde à vue, expliquant s'être enfoncé dans une spirale d'endettement, pour assurer un train de vie supérieur à ses revenus et une addiction aux jeux.

Déféré à un magistrat, le suspect a été mis en examen ce mercredi pour escroquerie, abus de confiance aggravé, faux et usage de faux. Il a été placé sous contrôle judiciaire.