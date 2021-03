Ile-de-France : quelle est la technique de la SNCF pour pousser les hommes à ne plus uriner dans les transports ?

Pour faire face à un grand nombre d'incivilités qui dégradent au fil des années les infrastructures dans les transports en commun franciliens, l'opérateur Transilien SNCF a installé dans les couloirs du réseau des affiches, afin d'inciter les hommes à uriner ailleurs. Ce marketing incitatif – aussi appelé «nudge» – a permis de faire baisser jusqu'à 88 % les épanchements d'urine à ces endroits.

«Certaines gares pâtissent de problèmes d’incivilités, qui dégradent les lieux et nuisent au bien-être des voyageurs. Pour remédier à cela, Transilien SNCF poursuit pour Ile-de-France Mobilités le développement des expérimentations de nouvelles techniques pour améliorer le quotidien des voyageurs, notamment avec la mise en place de nudges anti-urine en gares», peut-on lire dans un communiqué.

Un dispositif déployé dans la région

Après une expérimentation réussie dans les gares des Mureaux, de Paul-Grignon et d'Aulnay-sous-Bois, ce dispositif est en train d'être déployé dans d'autres gares du réseau de transports en commun d'Ile-de-France. Parmi elles, les gares de La Plaine Stade de France, de Stade de France Saint-Denis mais aussi la Gare du Nord, près des escalators qui mènent aux voies 30 et 31 de la ligne H du Transilien.

Là, à cet endroit précis, de nombreux passants avaient pris l'habitude d'uriner sans être dérangés, occasionnant ainsi d'importantes détériorations du matériel. Fin 2020, les escalators – prématurément abîmés – avaient dû être entièrement refaits à neuf. C'est la raison pour laquelle la pose du «nudge» a été «réalisée rapidement [...] afin d'éviter que des comportements se reproduisent et détériorent à nouveau les appareils» communique-t-on chez Transilien SNCF.

Le principe ? «Modifier l'usage d'un lieu» en posant des affiches mettant en scène une action sportive. A la Gare du Nord, il s'agit par exemple d'un joueur de basket s'apprêtant à marquer un panier. Pour rendre l'univers encore plus complet, une marque de terrain de basket se réfléchissant tel un miroir a été posée sur le sol et une affiche représentant une foule de spectateurs s'enthousiasmant et applaudissant le joueur a également été disposée.

Des épanchements réduits de 88 %

Et le constat est sans appel : ainsi épiés par toute cette foule, les hommes ne sont plus tentés d'aller y uriner. «L'approche "nudge" permet d'influencer positivement le comportement des voyageurs, en créant un environnement favorable en gare et à bord des trains et d'instaurer une nouvelle pratique», s'est ainsi félicitée Isabelle Collin, la responsable de la «Nudge Unit» chez Transilien SNCF.

Depuis la mise en place de ce dispositif, «le nombre d'actes d'épanchement a été réduit de 88 % [...] dont 100 % en zone extérieure» selon Transilien SNCF, qui souligne que «la perception de mauvaise odeur a diminué de 34 %» et que «la gare est perçue comme plus propre et plus animée». Une réussite qui pourrait être suivie d'autres, alors que les gares de Courbevoie, Grigny ou encore Magenta devraient également accueillir ce dispositif, au cours de l'année 2021.