Un an du confinement : Top 5 des vidéos qui ont fait le buzz l'an dernier

Tout au long du confinement, instauré pour la première fois en France il y a un an, le 17 mars 2020, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, de multiples vidéos ont fleuri sur les réseaux sociaux. Voici 5 séquences qui ont fait le buzz durant cette période inédite, qui a duré près de deux mois, et qui restera ancrée dans les mémoires.

Les «hommes bouées»

Ils n’avaient pas pu résister à un petit plongeon sur le littoral. Quelques jours avant la fin du confinement, en mai 2020, deux hommes avaient créé le buzz en se déguisant en bouée de balisage à Hyères (Var) pour déjouer la vigilance des policiers. Un moment d'évasion rapidement interrompu par les forces de l'ordre présentes pour surveiller la plage, qui ont sifflé les deux hommes. «Cela vaut largement les 135 euros ! Je n'ai aucun regret», avait déclaré l’un des deux baigneurs.

Le policier du 18e arrondissement

A Paris, un policier qui patrouillait dans le 18e arrondissement avait été filmé en train de se déhancher, en pleine rue, sur la chanson R'n'B «Don't Mess With My Man» de Lucy Pearl. Un show qui avait provoqué les cris et les applaudissements des vidéastes amateurs. Après quelques secondes, et après avoir harangué une dernière fois ses fans éphémères, l’agent a repris sa route avec son collègue. Une séquence rafraîchissante qui a été visionnée pas moins de 2 millions de fois sur Twitter.

Les deux daims du 94

Durant huit semaines, les activités humaines étaient drastiquement réduites, pour le plus grand plaisir des animaux sauvages qui ont profité du calme retrouvé dans les villes. Dans l’Hexagone, deux daims déambulant dans une rue déserte de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) avaient notamment été immortalisés dans une vidéo, regardée près de 3 millions de fois. Les deux cervidés appartiennent au domaine du château du Piple, avait précisé le maire de la commune.

La chorégraphie de Mehdi Kerkouche

Autre vidéo qui avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux : celle postée par le danseur et metteur en scène Mehdi Kerkouche. Lui et les membres de sa compagnie, EMKA, avaient réalisé une chorégraphie commune, chacun dans leur salon, sur la chanson «You're The First, The Last, My Everything» de Barry White, par écrans interposés. Postée le 28 mars 2020 sur Twitter, la séquence d’une minute trente avait enregistrée un million de vues en seulement 24 heures. «On nous a dit qu’on pouvait pas sortir, pas qu’on devait arrêter de danser», avait-il écrit en légende.

Les chats vs le papier toilette

Lorsque la rumeur du confinement annoncé par Emmanuel Macron est arrivée aux oreilles des Français, certains d'entre eux se sont rués dans les supermarchés pour se ravitailler en papier toilette. Les propriétaires de ces innombrables rouleaux avaient alors trouvé un moyen d’utiliser un tel stock : construire un parcours pour leur matou. Ce défi, intitulé «Cat challenge», consistait à dresser un obstacle sous forme de rangées de papier toilette, et observer si son chat est assez agile ou pas pour le franchir.