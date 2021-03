4 conseils pour devenir un pro du recyclage

Un Français produit en moyenne 8,4kg de déchets par semaine. Heureusement, une grande partie de ces derniers sont recyclables. Reste à savoir quoi.

En effet, un tiers de la population a encore des difficultés à trier ses déchets, selon une enquête Occurence réalisée en 2019. A l'occasion de la journée mondiale du recyclage, voici donc quatre conseils pour devenir un pro du recyclage.

Familiarisez vous avec le tri sélectif

Vous êtes toujours un peu perdu face aux bacs de votre local poubelle ? Voici les trois principaux tris à réaliser :

Le verre (généralement, la poubelle verte) : Vous pouvez y déposer toutes les bouteilles en verre, bocaux en verre, pots de yaourt en verre... Mais attention : la vaisselle cassée et les miroirs n'y sont pas admis ! Ils sont composés d'un verre différent du verre alimentaire, et doivent donc être jetés dans la poubelle des ordures ménagères.

Le carton (généralement, la poubelle jaune) : Vous pouvez y jeter les briques et les emballages en carton. Les bouteilles et flacons en plastique (bouteilles de lait, flacon de gel douche...) sont aussi admis, tout comme les canettes de soda et boîtes de conserve en fer. Pour les aérosols (mousse à raser, déodorant...) attention : ils peuvent être jetés dans cette poubelle s'ils sont vides et s'ils ne contiennent pas de produits dangereux. Pour rappel, un composant dangereux est signalé par un petit pictogramme sur l'emballage, avec une tête de mort par exemple.

Les ordures ménagères (généralement, la poubelle grise ou noire) : Cette poubelle contient à peu près tout ce qui n'est pas recyclable. Par exemple, les restes de repas, les couches-culottes, les pots de yaourt en plastique...

Ensuite, si vous le pouvez, le tri peut encore être affiné :

Le papier (généralement, la poubelle bleue) : Regroupez le papier, le courrier, et les journaux. Si vous ne disposez pas d'une poubelle bleue, vous pouvez les jeter dans la poubelle jaune, avec le carton.

Les déchets alimentaires (généralement, un composteur ou bac de collecte spécifique) : Soit les épluchures de légumes, les restes de repas, et autres. Si vous n'avez pas de compost, vous pouvez jeter ces déchets dans la poubelle des ordures ménagères.

faites attention aux exceptions

Evidemment, s'il n'y avait pas d'exceptions, ce serait trop facile. Voici celles que vous devez connaître :

Les médicaments et radiographies : Qu'ils soient périmés ou non, les médicaments ne doivent en aucun cas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Même chose pour les radiographies. Les médicaments risquent en effet de polluer les nappes phréatiques. Il faut donc jeter l'emballage et la notice en papier (dans la poubelle jaune, si vous avez bien suivi), et ne garder que les médicaments pour ensuite les rapporter à votre pharmarcie. Elle se chargera de les faire entrer dans un circuit de recyclage. N'importe quelle pharmarcie fera l'affaire, la reprise des médicaments est obligatoire. Par contre, la reprise des radiographies, elle, ne l'est pas. Mieux vaut donc appeler votre pharmarcie en amont pour savoir si elle accepte ce type de déchets. Sinon, vous trouverez un point de collecte près de chez vous ici.

Les piles : Comme pour les médicaments, les piles ne doivent surtout pas être jetées à la poubelle. Elles contiennent des composants très toxiques et polluants. Vous devez donc les déposer dans des points de collecte. Beaucoup de grandes surfaces en disposent, mais vous pouvez également en trouver près de chez vous sur jerecyclemespiles.com.

Les câbles électriques, chargeurs, cartouches d'imprimante : Stop au stockage des vieux câbles inutiles (votre tiroir a besoin d'être vidé) et direction les points de collecte. La liste est disponible sur Ecosystem.

Les ampoules : Certaines ampoules ne sont pas recyclables, et peuvent donc être jetées dans une poubelle classique. Par contre, les ampoules recyclables (reconnaissables grâce à leur logo poubelle barrée) doivent être récupérées en point de collecte, souvent dans les grandes enseignes ou dans les magasins de bricolage. Pour trouver un point de collecte près de chez vous, n'hésitez pas à consulter Ecosystem.

Les appareils électroniques : Que faire de votre sèche-cheveux qui vient de rendre l'âme ? Vous l'avez deviné : surtout, ne pas le jeter dans la poubelle à ordures ménagères. La marche à suivre dépend de votre situation. Si votre sèche-cheveux (ou télévision, aspirateur, etc) est cassé et que vous souhaitez en racheter un nouveau, vous pouvez le ramener en magasin. Le vendeur a dans ce cas l'obligation de le reprendre. Par contre, si vous ne souhaitez pas de nouveau sèche-cheveux, il faudra l'apporter dans un point de collecte. La liste de ces points est disponible sur Ecosystem. Enfin, si votre sèche-cheveux fonctionne toujours mais que vous souhaitez quand même vous en débarrasser, faites-en don à des associations comme Emmaüs.

chassez les idées reçues

Beaucoup d'idées reçues circulent sur le tri des déchets. Par exemple, les mouchoirs en papier portent mal leur nom. Ils ne doivent pas être jetés dans la poubelle à papier, mais dans celle des ordures ménagères. Autre piège : les «petits» plastiques (pots de yaourts, films d'emballage...). On peut être tentés de les jeter dans la poubelle jaune, sauf que ces produits contiennent trop peu de plastique pour pouvoir être recyclés. Donc, direction les ordures ménagères.

Quant à l'éternel problème du carton à pizza, tout dépend de l'état du carton. S'il est très humide et collant, il doit être mis dans la poubelle des ordures ménagères. S'il n'est pas trop gras, il peut être recyclé avec les cartons. Dans tous les cas, il est inutile de le laver à l'eau.

En cas de doute, gardez en tête que si vous mettez un produit non-recyclable dans une poubelle recyclable, c'est tout le contenu de la poubelle qui ne pourra pas être recyclé. Mieux vaut donc jeter l'élément problématique avec les ordures ménagères.

rapprochez vous des associations

De nombreuses associations récupèrent certains de vos produits pour les recycler. En tête de liste : les vêtements, qui sont récupérés par le Relais ou le Secours Populaire pour être redistribués à des personnes dans le besoin.

Les bouchons sont également très recherchés. Par exemple, l'association Coeur2Bouchons récolte les bouchons en plastique pour participer au financement d'équipements spécifiques pour les personnes handicapées. Quant aux bouchons en liège, vous pouvez les déposer dans les points de collecte recensés par planeteliege. Ils peuvent - entre autres - servir à la fabrication de granulés pour l'isolation.

Quant aux déchets difficiles à recycler, comme les brosses à dents ou les stylos Bic, l'entreprise Terracycle organise régulièrement des campagnes afin de les collecter. En ce moment, vous pouvez déposer vos bâtons de sucette et emballages de Mentos dans des points de collecte répertoriés sur le site. Ils seront ainsi récupérés, fondus, et utilisés pour de nouveaux produits.