Changement d’heure 2021 : tout ce qu’il faut savoir

C’est un rendez-vous auquel les Français et Européens ne vont pas échapper en 2021 : comme depuis plus de 40 ans, ils devront changer l’heure de leurs montres et pendules pour le passage à l’heure d’été. Alors que cette mesure devait prendre fin cette année, le Covid-19 a bousculé le calendrier.

Quelle est la date du passage à l’heure été ?

Cette année, le passage à l’heure d’été aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche 28 mars, à 2 heures du matin. Il faudra donc ajouter une heure à sa montre, et il sera alors 3 heures. Cela signifie donc que l’on perd une heure de sommeil, mais on gagnera une heure de lumière naturelle en fin de journée.

Ce changement sera-t-il le dernier ?

En mars 2019, les députés européens avaient voté pour la suppression du changement d’heure dans toute l’Union, et cet arrêt devait entrer en vigueur en 2021. Les différents pays devaient donc signifier auprès de la Commission l'heure sur laquelle ils souhaitaient se caler (été ou hiver) au printemps 2020. Cependant, la pandémie de Covid-19 a changé la donne, et cette mesure ne faisant plus partie, momentanément, de l’agenda des eurodéputés, la suppression du changement d’heure a donc été repoussée à une date pour le moment indéterminée.

Il est donc probable que le passage à l’heure d’hier en octobre 2021 ait encore lieu, et la suppression reportée à l'année prochaine.

Pourquoi arrêter le changement d'heure ?

Le changement d’heure avait été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973, puis harmonisé dans toute l’Europe en 1998. Il avait donc été décidé de passer à l’heure d’été le dernier dimanche du mois de mars, et à l’heure d’hiver le dernier dimanche d’octobre. L’objectif était à la fois de réaliser des économies d’énergie et de limiter la pollution lumineuse. Un système dont l’efficacité a toutefois été remise en cause.