Le département des Alpes-Maritimes confiné 4 semaines

Ce jeudi soir, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé que la Côte d’Azur sera désormais confinée sept jours sur sept lors des quatre prochaines semaines.

Contrairement à ce qu’avait annoncé le porte-parole du Gouvernement Gabriel Attal mercredi, les restrictions en vigueur dans l’agglomération de Nice pour freiner l’épidémie de coronavirus vont évoluer. À partir de ce vendredi minuit, les Alpes-Maritimes seront confinées tous les jours pendant quatre semaines. Les commerces non essentiels (à l'exception des livres et des disquaires) seront fermés.

Les écoles resteront ouvertes

Cependant, les règles de ce nouveau confinement seront modifiées. Si les écoles (primaires et maternelles) ainsi que les collèges resteront ouverts, les lycées passeront en « demi-jauge ». Les déplacements inter-régionaux seront proscrits (sauf raison professionnelle ou impérieuse). Le couvre-feu sera retardé de 18h à 19h à partir de ce samedi 20 mars, pour tenir compte du passage à l'heure d'été à partir de ce week-end.

Il sera désormais possible de sortir pour s’aérer ou faire du sport sans limite de temps. Mais il ne sera pas permis de s’éloigner à plus de 10km de son domicile. L’attestation dérogatoire de déplacement demeurera indispensable pour sortir. «On se contamine infiniment moins en plein air que lorsque nous sommes regroupés sans masque à l’intérieur», a rappelé le chef du Gouvernement en exhortant ses concitoyens à limiter les contacts et à privilégier le télétravail.

Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence du Covid-19 est de 446 cas pour 100 000 habitants et 128 malades sont soignés en réanimation. Neuf patients sont morts du coronavirus durant les dernières 24 heures.