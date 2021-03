Louis 14, Henri 2… Bientôt la fin des chiffres romains dans les musées ?

Nivellement par le bas ou ouverture de la culture au plus grand nombre ? Les célèbres musées du Louvre et Carnavalet ont pris la décision de faire disparaitre les chiffres romains de certaines de leurs galeries. La raison évoquée est la difficulté pour certains visiteurs de les lire.

«Ils peuvent être un obstacle à la compréhension», explique ainsi la responsable du service des publics au Musée Carnavalet, au Figaro. De fait, sur des panneaux ou des textes expliquant une œuvre, s’il faut parler du «XVIe siècle», il sera désormais écrit «16e siècle».

De son côté, le Louvre avait déjà renoncé depuis plusieurs années à numéroter les siècles de façon romaine, estimant que son public étranger ne les comprenait pas. Il refuse en revanche que cela s’applique aux rois et reines. Ainsi, contrairement à certains contenus du Carnavalet, «Louis XIV» ne s’y écrira pas «Louis 14», ou «Henri II» ne deviendra pas «Henri 2».

De vives réactions

De quoi éviter que les défenseurs des chiffres romains ne désespèrent complètement. En effet, nombreux sont ceux estimant que leur suppression dans les musées constitue un cercle vicieux qui aura pour seul finalité qu’ils soient encore moins maitrisés. Ainsi, alors que les musées de Rouen souhaitaient supprimer la numérotation antique lors de la prochaine exposition du Musée des beaux-arts, en s’appuyant sur la charte de l’Unapei (fédération d’associations représentant et défendant les intérêts des personnes handicapées mentales, qui demande d’utiliser un vocabulaire simple et sans références sous-entendues dans les textes explicatifs), son directeur a refusé. «Le musée est sans doute un des lieux où on peut continuer à les faire vivre et à les expliquer», justifie-t-il.

La polémique a même traversé les frontières, puisqu’elle s’est retrouvée en première page de journaux italiens, comme Il Messaggero ou le Corriere della Sierra. Son vice-directeur y estime que «cette histoire représente une synthèse parfaite de la catastrophe culturelle en cours : d'abord on n'enseigne pas les choses, puis on les élimine pour que ceux qui les ignorent ne se sentent pas mal à l'aise». Un intellectuel ironise même en estimant qu’il serait désormais préférable «d’avoir une loi imposant l’analphabétisme et le retour à la seule communication orale».