Un Français sur deux aurait déjà volé un objet dans un hôtel

C’est sans aucun doute pour garder un petit souvenir de vacances. Près d’un Français sur deux a déjà volé au moins une fois dans sa vie un objet dans un hôtel lors d’un séjour d’après une étude OnePoll pour Hotels.com qui vient d’être publiée.

Des larcins qui ne semblent pas soulever de sentiment de culpabilité. En effet, 63% des sondés ont indiqué ne pas s’en cacher et même le partager à des proches.

Sans surprise, ce sont les produits de toilettes qui arrivent en première position des objets volés dans les hotels. Les petits savons et les tubes de shampoings connaissent un franc succès, surtout si ces derniers sentent bon.

Mais ce n’est pas tout : 36% des Français déclarent avoir déjà volé des sachets de thé, de café ou de sucre mis à disposition. Sans doute une façon de se préparer aux confinements.

Moins discret et plus couteux, 20% des personnes interrogées ont confessé s’être déjà emparé des pantoufles et 14% des peignoirs de bain.

Enfin dans le palmarès des objets dérobés, on retrouve les assiettes et les couverts (4%), la cafetière et la bouilloire (3%) ou encore, plus intrigant, la cloche de la réception.

Tout cela sans le moindre remord. D’ailleurs 11% des Français révèlent rechercher une poussée d’adrénaline en volant ces objets. Ils sont enfin 3 sur 10 à le justifier par le fait qu’ils ont payé la chambre « pour tout ce qu’elle contient ».

En clin d’œil, la plate-forme de réservation Hotels.com a décidé de lancer un concours sur son site et de mettre en jeu un ensemble de petits articles de toilettes en or 24 carats ainsi qu’un bon d’achat de 500 euros.